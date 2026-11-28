Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал провести активные консультации с европейскими партнерами в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта № 14327-д о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). По его словам, окончательная редакция документа должна соответствовать европейским требованиям, в частности в отношении доступа правоохранительных органов к будущему реестру банковских счетов и сейфов.

«Потому что если мы примем закон, который нам не засчитают, мы фактически во многом дискредитируем и сам процесс, и не получим результата. Поэтому у меня большая просьба, в первую очередь к моим любимым народным депутатам, найти в себе силы и возможности взвешенно подойти к учету поправок, которые могут появиться на этапе до второго чтения», – сказал министр.

По мнению Марченко, сейчас есть возможность принять законопроект в целом. Он также отметил, что промедление может привести к тому, что Украине придется присоединяться к SEPA на еще более жестких условиях.

«Это сложный законопроект с точки зрения прохождения в парламенте, но я надеюсь, что сейчас есть все основания ожидать, что он сможет набрать необходимое количество голосов. С точки зрения экономических перспектив, конечно, это открывает нам много дверей и позволит на самом деле добиться определенного соответствия требованиям», — отметил Марченко.

Председатель Национального банка Украины Андрей Пишный подтвердил, что экономический эффект от присоединения к SEPA станет ощутимым сразу после вступления.

«Эксперты оценивают потенциальную экономию в десятки и сотни миллионов евро. Показателен опыт Молдовы, где после присоединения к SEPA базовая минимальная стоимость одного перевода в евро снизилась — с 20 евро до 1,26 евро», — сказал Пышный.

Он подчеркнул, что в окончательной редакции законопроекта необходимо сохранить положения, от которых зависит успех заявки Украины на присоединение к европейской платежной системе.

По словам главы НБУ, украинские банки уже готовятся к техническому подключению к инфраструктуре SEPA. Они также ведут активные переговоры с банками-корреспондентами и другими финансовыми учреждениями ЕС.

В ходе дальнейшей дискуссии представители оппозиционных фракций Верховной Рады заявили, что пока не готовы поддержать норму о непосредственном доступе к будущему реестру банковских счетов и сейфов всех 10 правоохранительных органов, а также Государственной службы финансового мониторинга и Агентства по розыску и управлению активами (АРМА).

Нина Южанина из фракции «Европейская Солидарность» заявила, что поддержка законопроекта №14327-д зависит от предварительного реформирования Госфинмониторинга. В свою очередь, Сергей Власенко из фракции «Батькивщина» призвал ужесточить ответственность за разглашение банковской тайны. В частности, он предложил предусмотреть обязательное увольнение следователя, по вине которого произошло разглашение таких данных.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк из фракции «Слуга народа» напомнила, что первоначальная версия законопроекта предусматривала непосредственный доступ к реестру всех 10 правоохранительных органов. Эта норма была включена по рекомендации европейских партнеров.

Однако из-за недостатка доверия в принятой за основу редакции прямой доступ оставили лишь трем учреждениям — Бюро экономической безопасности (БЭБ), АРМА и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК).

Василевская-Смаглюк также пояснила, что реестр, администрирование которого будет осуществлять Министерство финансов, будет содержать только базовые идентификационные данные лиц. Информации о движении средств или содержимом банковских сейфов в нем не будет. Для получения таких сведений, как и раньше, потребуется решение суда.

По словам депутата, позиция Европейской комиссии относительно полного внедрения директив ЕС с предоставлением доступа к реестру всем 10 правоохранительным органам, Госфинмониторингу и АРМА остается неизменной. В то же время она предположила, что стороны могут найти компромисс.

Один из возможных вариантов — предоставление правоохранительным органам доступа к реестру через органы прокуратуры, в частности Офис генерального прокурора и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Такой подход, по словам Василевской-Смаглюк, применяется в отдельных странах ЕС, в частности в Германии, Польше и Лихтенштейне. Другой вариант предусматривает предоставление доступа через налоговую службу.

В то же время источник в Министерстве финансов Украины в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» выразил сомнение, что европейские партнеры согласятся на такие компромиссные механизмы.

Напомним, 10 ноября Верховная Рада приняла за основу доработанный законопроект №14327-д о присоединении Украины к SEPA. Также парламент поддержал сопутствующий законопроект № 15503 о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины для приведения его положений в соответствие с актами права Европейского Союза и критериями Европейского платежного совета, необходимыми для вступления в SEPA.

Об этом Марченко заявил во время экспертного круглого стола «Следи за деньгами: когда украинцы получат «финансовый безвиз»?», организованного в Киеве Офисом Совета Европы в Украине, изданием The Kyiv Independent и общественной организацией AML HUB.

В Верховной Раде готовятся к рассмотрению правительственного законопроекта № 14327, который формально должен приблизить Украину к Единой зоне платежей в евро (SEPA). В то же время он предусматривает значительное расширение финансового контроля.

Ранее Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект, необходимый для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Документ является частью евроинтеграционного процесса, сообщило Министерство финансов.

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