Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о языковом правиле, действующем на тренировках её мамы Талины Бейко, которая работает теннисным тренером. По словам спортсменки, тренер штрафует детей, если они разговаривают на русском языке.

«У мамы есть правило: когда вы приходите на тренировку, то здесь разговариваете только на украинском», — рассказала Костюк.

«У меня мама штрафует детей за то, что они разговаривают между собой на русском языке. Я не знаю, какие там точно штрафы, я не помню, что именно они делают. У меня у мамы есть правило: вы хотите дома говорить по-русски — это ваше право, но когда вы приходите на тренировку, то здесь разговариваете только по-украински. Это сложно. Мама всегда проводит воспитательные беседы с детьми и с родителями, пытается объяснить, насколько это важно», — рассказала Марта Костюк.

Марта Костюк сейчас занимает десятое место в мировом рейтинге.

Об этом сообщается со ссылкой на интервью Костюк с Маричкой Падалко.

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