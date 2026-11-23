Мать морского пехотинца Владислава Самбура подозревается в мошенничестве — она получала выплаты за сына, находясь в состоянии лишения родительских прав.

В 2005 году суд лишил женщину родительских прав. Однако после того, как Владислав попал в российский плен в 2022 году, она обратилась в воинскую часть за выплатами, скрыв этот факт.

До января 2025 года, когда военный вернулся из плена, женщина получила более 4 млн грн.

Ей сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах в условиях военного положения. Должностных лиц воинской части проверили, однако нарушений в их действиях не установили.

Источник: Офис Генерального прокурора.