Матери морпеха Самбура предъявили подозрение в мошенничестве в связи с выплатами на сумму свыше 4 млн грн
Мать морского пехотинца Владислава Самбура подозревается в мошенничестве — она получала выплаты за сына, находясь в состоянии лишения родительских прав.
В 2005 году суд лишил женщину родительских прав. Однако после того, как Владислав попал в российский плен в 2022 году, она обратилась в воинскую часть за выплатами, скрыв этот факт.
До января 2025 года, когда военный вернулся из плена, женщина получила более 4 млн грн.
Ей сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах в условиях военного положения. Должностных лиц воинской части проверили, однако нарушений в их действиях не установили.
Источник: Офис Генерального прокурора.
Сотрудники ГБР 3 августа сообщили о новых подозрениях бывшему начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей в Запорожье и десяти его подчинённым. По данным следствия, бухгалтеры, находившиеся в тылу, незаконно получали дополнительные выплаты в размере до 100 тысяч гривен как участники боевых действий.
Напомним, правоохранители разоблачили в Одесской области организатора незаконной схемы переправки военнообязанных за границу. По данным полиции, под видом моряков из страны пытались вывезти 147 мужчин.
Служба безопасности Украины и Национальная полиция раскрыли девять новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах страны. В рамках спецопераций задержали 23 организатора махинаций, которые за деньги помогали военнообязанным уклоняться от призыва или незаконно выезжать за границу.