Матрос-дезертир опубликовал в TikTok видео с позициями ракетных комплексов ВМС ВСУ
Служба безопасности Украины разоблачила военнослужащего-контрактника, который после самовольного оставления воинской части опубликовал в TikTok видео с расположением и боевыми действиями подразделения Военно-морских сил ВСУ.
По данным СБУ, мужчина опубликовал более десяти видеозаписей, снятых на телефон с привязкой к местности. Это могло позволить российским войскам установить координаты оборонительных позиций и использовать их для атак.
Контрразведка СБУ разоблачила нарушителя и приняла меры по обеспечению безопасности мест временной дислокации украинских военных.
Мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Источник: Служба безопасности Украины.
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