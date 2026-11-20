В Украине предлагают с 1 января 2027 года установить минимальные должностные оклады для медицинских работников не только в больницах, но и в школах, спортивных учреждениях и учреждениях социальной защиты.

Соответствующая петиция №10948 на сайте Кабмина уже набрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь её должно рассмотреть правительство. В то же время предложенные суммы пока не утверждены.

Автор петиции предлагает установить следующие базовые оклады:

врачам — от 40 тысяч гривен;

медсестрам и фельдшерам — от 27 тысяч гривен;

младшему медперсоналу — от 14 тысяч гривен.

Надбавки за работу в зоне боевых действий, ночные дежурства и совместительство предлагается начислять отдельно. Также инициаторы требуют ввести ответственность для руководителей, которые будут сокращать ставки или переводить работников на неполную занятость, чтобы формально выполнить требования по оплате.

В настоящее время гарантированные минимальные выплаты в размере 20 тысяч гривен для врачей и 13,5 тысячи для медсестёр не распространяются на медиков в учреждениях образования, спорта и социальной защиты.

В то же время в проекте госбюджета на 2027 год правительство предусмотрело другие минимальные показатели: 30 тысяч гривен для врачей и 20 тысяч — для медсестер.

Источник: петиция

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность повысить минимальную заработную плату врачей до 30 тыс. грн, а медсестер и медбратьев — до 20 тыс. грн. В то же время эти суммы еще не утверждены, а сроки повышения будут зависеть от имеющегося финансирования и решений правительства.

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