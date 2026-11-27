В пятницу, 27 ноября, премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела напряжённый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причиной стали украинские удары по российским кораблям у побережья Ливии, о которых Киев заранее не сообщил европейским партнерам. В офисе Мелони заявили, что такие действия угрожают безопасности региона и могут привести к распространению войны на Средиземноморье.

После телефонного разговора канцелярия Мелони обнародовала заявление с довольно резкой оценкой украинской операции. В нем говорится, что удар по российским кораблям, нанесенный без предварительного согласования с союзниками, вызвал серьезную обеспокоенность в Риме. «Операция нарушила суверенитет Ливии и создает риск распространения конфликта на Средиземноморье», — заявили в офисе Мелони.

Там также подтвердили, что Зеленский признал: операция была проведена без предварительного согласования с партнерами. По словам итальянской стороны, президент Украины понял обеспокоенность Рима и пообещал наладить полный обмен информацией, а также обеспечить прямую и постоянную связь.

В то же время Мелони дала понять, что Италия не готова мириться с действиями, которые могут создать угрозу для страны или соседнего региона. «Рим не может принять действия, которые ставят под угрозу безопасность Италии или региона», — говорится в заявлении её офиса.

Почему реакция Мелони стала особенно резкой

Bloomberg обращает внимание на то, что итальянская версия разговора отличается от предыдущих публичных заявлений Зеленского. В интервью BBC президент говорил, что украинские силы не проводят подобных атак без консультаций с партнерами. В то же время он не уточнял, о каких именно странах идет речь. После разговора с Мелони стало ясно, что, по крайней мере, Италию об операции заранее не предупредили. По мнению Bloomberg, заявление итальянского правительства также свидетельствует о том, что Зеленский признал озабоченность партнеров и согласился изменить подход к обмену информацией.

По данным источника издания, пожелавшего остаться анонимным, инцидент заметно охладил отношения между Киевом и Римом. Ранее Мелони считалась одной из самых последовательных союзниц Украины среди европейских лидеров. Однако её реакция на удары у берегов Ливии показала, что вопрос безопасности Средиземноморья для итальянского правительства является очень чувствительным.

Почему Италия обеспокоена ударами у берегов Ливии

Bloomberg также связывает резкую реакцию Мелони с внутренней политикой Италии. В следующем году в стране должны состояться выборы, а часть представителей как правящей коалиции, так и оппозиции придерживается позиций, которые издание характеризует как более благосклонные к России. Кроме того, Ливия расположена недалеко от Италии. Поэтому любое обострение боевых действий в этом районе может вызвать серьезную обеспокоенность в Риме. Мелони рискует столкнуться с политическими последствиями, если война распространится ближе к итальянским границам.

Напомним, украинская операция у берегов Ливии состоялась 22 ноября. По сообщениям о её ходе, СБУ и Силы обороны атаковали российский военный корабль и грузовое судно, связанное с перевозкой военных грузов. После этого итальянская сторона публично выразила обеспокоенность возможным распространением конфликта на Средиземноморье. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление офиса итальянского премьер-министра и источники, знакомые с содержанием разговора.

Президент Владимир Зеленский подтвердил премьер-министру Италии Джорджи Мелони, что украинская операция против российских судов у берегов Ливии состоялась без предварительной координации с европейскими партнерами. В то же время Украина готова наладить регулярный обмен информацией с Италией.

Напомним, 22 ноября российский корвет «Меркурий» затонул после поражения дронами в ливийском порту Бенгази.

Также в Ливии 22 ноября морскими дронами было поражено подпадающее под санкции грузовое судно снабжения ASCALON, которое следовало из Калининграда в порт Бенгази, вероятно, с военным оборудованием и техникой для «Африканского корпуса» РФ.

Украинские морские беспилотники, атаковавшие российский корвет «Меркурий» в Ливии, могли быть запущены с территории Албании или с ливийских морских баз Мисурата и Завия, находящихся под контролем правительства национального единства в Триполи, сообщила французская газета Le Monde.

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