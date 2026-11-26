Бывший супруг певицы Камалии, бизнесмен Мохаммад Захур, отреагировал на её нашумевшее интервью. В нём артистка призналась, что официально не состояла с ним в браке и на протяжении многих лет чувствовала себя нелюбимой.

71-летний Захур заявил, что не отрицает права бывшей жены высказывать собственное мнение, однако признал, что её слова его обидели.

«Было обидно, конечно. Что тут скажешь, если столько лет человек старался… Да, я не многословен и, возможно, не часто употребляю ласковые слова. Мы, восточные люди, обычно не говорим таких вещей, мы показываем, что любим. А если можно было говорить, но ничего не делать, я предпочитал наоборот», — пояснил Захур.

Мужчина также прокомментировал скандальную историю с физическим насилием, которому Камалия подвергалась со стороны своего бывшего бойфренда Михаила Стефанишина. По словам Захура, он об этом не знал, а когда замечал следы побоев на лице бывшей жены, то думал, что это грим.

«Ну а если бы я знал, то что же можно было сделать: пойти и кого-то избить?», — спросил мужчина.

Узнав правду, Захур не пытался встретиться со Стефанишиным.

«Лучше пойти в милицию, пусть милиция разбирается. Разобраться по-бандитски — это не по-нашему. Может, по-ихнему, но не по-нашему. Поэтому нужно было сразу обращаться в милицию и заявить — все, больше ничего, пусть милиция разбирается», — заверил бизнесмен.

Захур добавил, что, поскольку Камалия — публичная личность, в случае бездействия правоохранителей она могла бы привлечь к этому общественное внимание.

Заявление бывшей жены о недействительности брака, который не был оформлен по украинским законам, Захур назвал «бредом».

«Это какой-то бред! Дело в том, что если ты женат, то ты женат — неважно, по какому закону. Если мы жили в Англии, то нужно было жениться потом по-английски и так далее? Это бред, который я не признаю. Если ты расписался, то неважно, по какой традиции ты расписался. У тебя есть документ. А если не женился по-украински и ты не женат, то тогда я всю жизнь не женат. Самый желанный холостяк», — пошутил он.

Опасения Камалии, что после его смерти она окажется на улице, Захур считает беспочвенными.

«Даже если бы в завещании её не было, у неё есть дочери, которые в завещании точно будут. Поэтому дочери свою маму в любом случае не бросят. Камалия свою долю всё равно получит, так что пусть не волнуется», — заявил он.

Захур отметил, что любит Камалию как мать своих дочерей. Он предположил, что у неё ещё могут быть тысячи поклонников, тогда как он уже никого к себе не подпускает и живёт спокойно.

"Я уже всё, я ушёл на пенсию от любви. Я в пенсионном возрасте, уже к любви не тянет", — поделился мужчина.

Об этом он рассказал в программе «Наедине с гламуром».

Певица Камалия рассказала об экс-бойфренде, который поднимал на неё руку.

Видео: Камалия после развода с Захуром заявила, что никогда не была замужем.

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