Мэр Днепра Борис Филатов оказался под угрозой обвинения в государственной измене

Мэру Днепра Борису Филатову может грозить обвинение в государственной измене. Об этом сообщают средства массовой информации.

Поводом для обвинения должны стать высказывания Филатова на третий день войны во время сессии горсовета, где он фактически призвал депутатов сдать город врагу.

«Филатов призвал воздерживаться как от активных действий по организации сопротивления, так и от публичной поддержки патриотических настроений горожан. И сегодня этот человек имеет полный доступ к конфиденциальной информации: о перемещении и дислокации войск, местах ремонта военной техники, а также о других объектах в городе и области», — говорится в материале.

Издание также приводит результаты европейских экспертиз, в том числе Международного центра экспертизы при Европейской арбитражной палате в Брюсселе.

«Высказывания Филатова побуждают воздержаться от активного противодействия вооруженной агрессии Российской Федерации. Кроме того, он безапелляционно высказывает мнение, что политический строй Украины может быть изменен путем федерализации или территориальных изменений – посредством оккупации части ее территории», – говорится в заключении.

Журналисты издания призвали компетентные органы Украины дать юридическую оценку выступлению Филатова на сессии.

Об этом говорится в аналитическом материале авторитетного британского издания London Insider.

Напомним, что мэр Днепра Борис Филатов приобрел дом и землю в Карпатах.



Филатов раскритиковал чиновников за попытки переложить ответственность за удар по вокзалу в Днепре.

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