Мэр Франковска хочет привлечь женщин за руль автобусов с помощью бесплатных салонов красоты
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ввести специальные бонусы для женщин, которые будут устраиваться на работу водителями общественного транспорта.
Среди возможных поощрений — бесплатные услуги парикмахерских и салонов красоты.
Инициативу обсудили из-за нехватки водителей в коммунальном предприятии «Электроавтотранс». Причиной кадрового дефицита является, в частности, мобилизация работников, из-за чего город уже сокращает количество транспорта на маршрутах.
В настоящее время на предприятии работают 223 водителя против 254 в 2024 году. Среди них — 46 женщин. За девять месяцев 2026 года в армию были мобилизованы 18 водителей предприятия, тогда как за аналогичный период 2024 года — шестеро.
Из-за нехватки персонала в городе временно отменили троллейбусный маршрут № 8, а маршрут № 2 продлили до Северного бульвара.
Марцинкив предложил разработать программу поощрений и вынести её на рассмотрение городского совета.
Источник: Руслан Марцинкив, оперативное совещание городского головы
В Ивано-Франковске частные перевозчики предлагают повысить стоимость проезда в маршрутках с 20 до 25 гривен. Городские власти рассматривают возможность увязать изменение тарифа с установкой валидаторов для безналичной оплаты.