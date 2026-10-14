Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ввести специальные бонусы для женщин, которые будут устраиваться на работу водителями общественного транспорта.

Среди возможных поощрений — бесплатные услуги парикмахерских и салонов красоты.

Инициативу обсудили из-за нехватки водителей в коммунальном предприятии «Электроавтотранс». Причиной кадрового дефицита является, в частности, мобилизация работников, из-за чего город уже сокращает количество транспорта на маршрутах.

В настоящее время на предприятии работают 223 водителя против 254 в 2024 году. Среди них — 46 женщин. За девять месяцев 2026 года в армию были мобилизованы 18 водителей предприятия, тогда как за аналогичный период 2024 года — шестеро.

Из-за нехватки персонала в городе временно отменили троллейбусный маршрут № 8, а маршрут № 2 продлили до Северного бульвара.

Марцинкив предложил разработать программу поощрений и вынести её на рассмотрение городского совета.

Источник: Руслан Марцинкив, оперативное совещание городского головы

В Ивано-Франковске частные перевозчики предлагают повысить стоимость проезда в маршрутках с 20 до 25 гривен. Городские власти рассматривают возможность увязать изменение тарифа с установкой валидаторов для безналичной оплаты.

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