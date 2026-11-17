Операцию провела команда отделения пластической и реконструктивной хирургии городской больницы №4. Медики выбрали метод пересадки пальца со стопы на кисть, чтобы восстановить функцию большого пальца руки. Именно он играет важную роль в захвате предметов, удержании вещей и выполнении многих повседневных движений. Хирурги пересадили второй палец со стопы на место утраченного большого пальца кисти. Это сложное вмешательство, ведь важно не просто перенести ткани на другую часть тела, но и восстановить их кровоснабжение, чувствительность и подвижность.

Во время операции врачи работали с мельчайшими сосудами, нервами и сухожилиями. Сначала они соединили артерии и вены, чтобы кровь поступала к пересаженному пальцу и он мог прижиться. Также хирурги соединили нервы, от которых зависит восстановление чувствительности, и сухожилия, необходимые для будущих движений. Фактически медикам нужно было восстановить сразу несколько важных функций. Если пересаженный палец приживется, а нервы и сухожилия постепенно возобновят свою работу, мужчина сможет лучше пользоваться рукой и выполнять движения, которые раньше были для него недоступны.

Операцию провела команда отделения пластической и реконструктивной хирургии городской больницы №4. В её состав вошли Юрий Шамрай, Михаил Леоненко, Дарья Смоляр и Георгий Топор. О проведённом вмешательстве сообщили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета. Сейчас защитнику предстоит пройти длительный период реабилитации. Восстановление после такой операции требует времени: медикам важно убедиться, что пересаженный палец прижился, а пациент постепенно восстанавливает чувствительность и подвижность кисти.

Такие реконструктивные операции помогают не только восстановить внешний вид конечности, но и вернуть человеку важные возможности для повседневной жизни. Для военных, получивших тяжелые ранения в ходе боевых действий, это шанс вновь выполнять привычные действия — держать предметы, пользоваться бытовыми вещами и обслуживать себя без посторонней помощи.

Николаевские медики отмечают, что современные хирургические методы позволяют работать даже с очень сложными травмами. В то же время окончательный результат операции будет зависеть от того, как пройдет восстановление защитника. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевского горсовета.

Благодаря решению семьи 17-летнего юноши, погибшего в ДТП, удалось спасти пятерых человек. Родственники дали согласие на посмертное донорство, что позволило медикам провести пять трансплантаций органов. Среди тех, кто получил шанс на новую жизнь, — двое детей.