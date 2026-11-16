Миллиарды на украинском газе: как империя Злочевского получает сверхприбыль во время войны

Предприятия бывшего министра экологии при Януковиче Николая Злочевского, несмотря на суровые условия полномасштабной войны, не только остаются на плаву, а успешно возглавляют рынок экспорта украинского голубого топлива, диктуя условия государственным компаниям в борьбе за новые месторождения.

Сегодня империя Злочевского официально переписана на его дочерей Анну и Карину, добывает около 1 миллиарда кубометров газа в год, а её совокупный оборот за последние годы превысил 55 миллиардов гривен. Всё работает на основе специальных разрешений, которые фирмы бывшего министра получали без каких-либо аукционов в те годы, когда он сам возглавлял профильное министерство (Ракитнянское месторождение в Харьковской области, Никловицкое и Семигиновское в Львовской области). События осени 2026 года изменили правила игры в пользу семьи бывшего чиновника, и они продолжают работать безотказно.

Октябрьский джекпот: как правительственные постановления открыли путь к сверхприбылям

В октябре 2026 года 29 газодобывающих компаний продали через Украинскую энергетическую биржу 54,5 млн кубометров газа на сумму 45,59 млн евро (по данным УЭБ и ExPro). Абсолютным лидером экспортных торгов стала компания «ЭСКО-Север» из группы Николая Злочевского: она реализовала 16,1 млн куб. м газа на 13,83 млн евро. Вместе с ДТЭК Рината Ахметова (12,75 млн куб. м на сумму 9,36 млн евро) структура Злочевских обеспечила почти 53% всех биржевых продаж на экспорт.

Основной смысл торгов заключается в ценовой разнице и механизме допуска. Средняя экспортная цена составила 78,63 евро/МВт·ч, что в 2,1 раза выше, чем внутренние украинские котировки (37,47 евро/МВт·ч). Возможность продавать ресурс по европейским ценам появилась после того, как Кабинет Министров постановлениями № 1251 и № 1252 от 7 октября 2026 года формально сохранил общую нулевую квоту на экспорт газа, разрешил добывающим компаниям из перечня Минэнерго продавать за границу до 15% объемов, поданных в ГТС за предыдущий месяц.

По данным ExPro, октябрьские экспортные сделки принесли добывающим компаниям 23,9 млн евро дополнительного ценового преимущества по сравнению с продажей на внутреннем рынке. Львиная доля этой выгоды — целых 15,4 млн евро — досталась трем группам, и больше всего заработала именно семья Злочевских (7,4 млн евро чистого ценового преимущества всего за один месяц), опередив структуры Ахметова (4,3 млн) и Козицкого (3,7 млн). Более того, постановление № 1251 предусмотрело для экспортеров «железобетонную» страховку: даже если Кризисный комитет при Минэнерго примет решение приостановить экспорт в случае дефицита в Украине, это ограничение не будет распространяться на газ, уже проданный через биржу.

Битва за Стинавское месторождение: как исчезли ограничения в специальном разрешении

Параллельно с экспортными рекордами компании Злочевского блокируют расширение государственной добычи. В 2026 году серьезное противостояние возникло на Стинавском нефтегазовом месторождении во Львовской области. После того как из-за санкций была аннулирована лицензия предыдущего пользователя (Бориславской нефтяной компании), государственная «Укрнафта» дважды пыталась выставить перспективный участок на открытый аукцион.

Однако Государственная служба геологии и недр оставила заявки без рассмотрения. Официальная причина — границы Стинавского месторождения якобы пересекаются с территорией соседнего Семигиновского месторождения, специальное разрешение на которое имеет ООО «Пари Нафтогаз». Конечными бенефициарами этой компании через кипрскую структуру Semigin Holdings Limited являются все те же Анна и Карина Злочевские.

Как отмечает экономический эксперт Борис Кушнирук, данные «Геоинформа» и Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых свидетельствуют, что залежи на этих участках находятся на разных глубинах, поэтому технического конфликта между ними нет. Проблема возникла в 2022 году: во время переоформления специального разрешения «Пари Нафтогаз» из документов загадочным образом исчезли ограничения по глубине добычи. После этого границы участка компании Злочевских начали пересекаться с землей, которую государство планировало выставить на торги.

Последствия «технического сбоя» вполне конкретны: более трети площади Стинавского месторождения могут исключить из аукциона. По оценкам экспертов и парламентской ВСК, это обрушит стартовую цену лота на 35–40%, а государственный бюджет недополучит более 1 миллиарда гривен. Ситуацией уже заинтересовалась СБУ, потребовав служебных проверок в профильных ведомствах, в то время как публикации об этом конфликте начали странным образом исчезать с отдельных медиаресурсов.

Предыстория: почему Злочевский всегда выходит сухим из воды

Нынешняя уверенность газового бизнеса экс-министра — закономерный результат десятилетия уголовных дел, международных скандалов и громких сделок, из которых Злочевский неизменно выходил без каких-либо потерь для своих активов.

Британские миллионы и помощь ГПУ (2014–2016). Сразу после Революции достоинства британские правоохранители арестовали около $23,5 млн на счетах компаний Злочевского (Brociti Investments и Burisma Holdings) в лондонском банке BNP Paribas, заподозрив отмывание средств. Лондон требовал от украинской Генпрокуратуры создать совместную следственную группу, однако ГПУ под руководством Олега Махницкого и Виталия Яремы выдала справки о том, что экс-министр не имеет статуса подозреваемого. Это позволило снять арест с денег (позже в рассекреченной переписке американского дипломата Джорджа Кента упоминалась информация о возможной взятке в мае 2014 года за закрытие этого дела). В конце 2016 года дела о незаконном обогащении в Украине были закрыты, а компания Burisma отделалась налоговым штрафом в размере 180 млн грн.

Американская политика (2014–2019). Включение в совет директоров Burisma сына тогдашнего вице-президента США Хантера Байдена и экс-президента Польши Александра Квасьневского превратило компанию Злочевского в сюжет предвыборных баталий в США. Дональд Трамп требовал расследовать деятельность Буризмы в Украине, а республиканцы до сих пор периодически возвращают эту тему в повестку дня. Сам Злочевский тем временем не терял контактов с украинским истеблишментом: его замечали на встречах в Европе и Монако в окружении влиятельных политиков, в частности бывшего народного депутата Игоря Кононенко.

Рекордная взятка НАБУ и «Армия дронов» (2020–2023). В июне 2020 года доверенные лица экс-министра попытались передать руководству НАБУ и САП 6 миллионов долларов наличными — крупнейшую задокументированную взятку в истории антикоррупционных органов Украины — за закрытие дела о хищении рефинансирования НБУ. Однако в августе 2023 года Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины: Злочевский избежал реального тюремного заключения, уплатив 68 тысяч гривен штрафа и перечислив около 660 млн грн на нужды ВСУ (на проект «Армия дронов»).

Кипрский след. Опорой семейной империи остается Кипр, через компании которого контролируются украинские недра. На заседании ВСК Верховной Рады под председательством Алексея Гончаренко бывший посол Украины на Кипре Сергей Нежинский (работал в 2025–2026 годах) рассказал о сети местных финансовых посредников, которые обслуживали окружение Януковича, а также связал со Злочевским громкое задержание кипрской полицией первого секретаря украинского посольства Константина Иващенко в ресторане Ларнаки во время получения 10 тысяч евро наличными.

Не только газ, но и столичные небоскребы

Имея стабильный поток сверхприбылей от добычи и экспорта газа, структуры семьи Злочевского продолжают скупать стратегическую недвижимость в столице по минимальной цене. В апреле 2026 года на государственной площадке СЕТАМ состоялся аукцион по продаже недостроенного киевского бизнес-центра Sky Towers (две высотки на 47 и 34 этажа площадью более 50 тыс. кв. м), который годами оставался залоговым имуществом государственного «Укрэксимбанка» по невозвращенному кредиту в 3 млрд грн.

Торги прошли без единого шага вверх: объект ушел с молотка за стартовую цену в 560,47 млн грн (около $15 млн). Победителем стало ООО «Тех Инвест Постач Плюс», формально оформленное на Романа Чумака, однако журналистские расследования зафиксировали его прямые связи с компаниями «Скайфол Финанс» и «Сторенс», конечными бенефициарами которых вновь являются Анна и Карина Злочевские.

История Николая Злочевского демонстрирует системную уязвимость государственных институтов: ни один громкий скандал, от лондонских судов до $6 миллионов наличными для детективов НАБУ, не остановил работу его газового бизнеса. Компании, созданные на основе разданных без аукционов месторождений, сегодня получают зеленый свет на прибыльный экспорт во время войны, блокируют государственную «Укрнафту» на Львовщине и параллельно пополняют портфель активов знаковыми объектами в центре Киева.

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