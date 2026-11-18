Министерство энергетики Украины решительно выступило против намерений генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси назначить заместителя руководителя российского «Ростехнадзора» Алексея Ферапонтова на должность заместителя гендиректора МАГАТЭ — руководителя Департамента ядерной энергетики.

В ведомстве подчеркнули, что подобное кадровое решение подрывает независимость международной организации. Алексей Ферапонтов лично причастен к действиям российских структур, направленным на легитимизацию незаконного захвата Запорожской атомной электростанции и распространение на неё российского регуляторного контроля. Кроме того, в отношении него введены персональные санкции в соответствии с указом Президента Украины от 12 февраля 2023 года.

В Минэнерго подчеркнули, что государство-агрессор, которое систематически пренебрегает принципами ядерной и радиационной безопасности, нападая на украинские атомные объекты, не должно получать дополнительные рычаги влияния на международные институты. Ведомство призвало Рафаэля Гросси отказаться от этого назначения.

Источник: Министерство энергетики Украины.

Министерство иностранных дел Украины выступило против возможного назначения россиянина Алексея Ферапонтова заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Украинская сторона считает такое кадровое решение неприемлемым из-за причастности этого чиновника к действиям российских государственных структур, направленным на легитимизацию оккупации Запорожской АЭС.

Напомним, генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили безопасность Запорожской атомной электростанции в Вене, Австрия. Встреча состоялась в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит миссии на 19 электрических подстанций, критически важных для работы украинских атомных электростанций.

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