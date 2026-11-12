Министр Безгин раскритиковал заявление Кличко, указав на арифметическую ошибку

Министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталий Безгин прокомментировал слова мэра Киева Виталия Кличко о якобы отстранении центральной властью 300 городских голов и назначении на их места лояльных руководителей. Чиновник обратил внимание на арифметическую составляющую заявления столичного мэра.

«Думаю, Виталий Владимирович некорректно сформулировал полученную им информацию. Наверное, он имел в виду количество военных администраций населенных пунктов, но их все равно меньше 300», — пояснил Безгин.

Министр отметил, что в Украине сформировано 1470 территориальных общин без учета АР Крым, из которых около тысячи являются сельскими и поселковыми. По его словам, если считать озвученную Кличко цифру актуальной, это означало бы, что свои должности потеряли 80% городских голов, однако такая ситуация не соответствует действительности, ведь подобные изменения должны были бы охватить все регионы страны. Также он подчеркнул, что подавляющее большинство военных администраций населенных пунктов введены на временно оккупированных территориях или в районах активных или возможных боевых действий.

«Хочу увидеть человека, который будет спорить, что это неправильно. В тех же единичных случаях, когда такие администрации созданы не в зоне активных боевых действий, в этих общинах действуют местные советы, наделенные полномочиями самоуправления», — добавил Виталий Безгин.

Министр подчеркнул, что во время войны верховный главнокомандующий имеет полномочия вводить военные администрации в любом населенном пункте, и ограничивать эти полномочия нельзя. В то же время, по его словам, для сохранения местного самоуправления действует механизм так называемой двойной верификации: передать военной администрации полномочия по самоуправлению может только Верховная Рада по соответствующему представлению президента.

«Поэтому даже в единичных случаях введения военных администраций в тыловых регионах, обусловленных, например, функционированием там атомных электростанций, президент не вносил соответствующих представлений, а Верховная Рада не принимала решений относительно полномочий. Местный совет продолжает осуществлять там полномочия самоуправления, а начальник военной администрации занимается вопросами безопасности. Так что благодарю Виталия Владимировича за его комментарии и думаю, что я их опроверг», — подытожил министр в интервью «Главкому».

Ранее Кличко заявил о нехватке водителей для автобусов в Киеве и напомнил правительству о долге в ₴8 млрд.

Напомним, в столице впервые стоимость проезда на частном маршруте достигла 30 грн. Новый тариф ввели на маршрутке №503, которая курсирует от метро «Красный хутор» до улицы Митрополита Шептицкого.

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру разработать программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте столицы и обеспечить достаточный резерв автобусов.

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