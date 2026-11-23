Министр обороны Украины Евгений Хмара прибыл с рабочим визитом в Берлин, где принял участие в 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО. В ходе выступления он обозначил основные приоритеты поддержки Украины.

Министр обозначил главные вызовы, с которыми сталкивается Украина, и способы противодействия им.

Евгений Хмара отметил, что для борьбы с реактивными дронами и крылатыми ракетами Украина полагается на авиацию и ПВО, а также внедряет более экономичные решения: дроны-перехватчики, зенитно-артиллерийские модули и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Против баллистических ракет мы действуем асимметрично. Уничтожаем вражеские пусковые установки. За последние несколько месяцев Силы обороны поразили 16 «Искандеров» и С-400», — сказал Евгений Хмара.

В то же время, по словам Евгения Хмары, для защиты от угроз, отражения атак и остановки врага необходимо дополнительное вооружение.

Евгений Хмара подчеркнул необходимость сосредоточиться на трёх ключевых направлениях помощи:

ПВО;

укрепление авиационных возможностей;

беспилотные системы.

Министр обороны подчеркнул, что Украина призывает партнеров передать ракеты-перехватчики для ПВО из имеющихся у них запасов в обмен на будущие поставки новых ракет по уже заключенным украинской стороной контрактам.

«Второе — укрепление авиационных возможностей. Речь идет о дополнительных 40 истребителях. Помимо них — нам нужна полная авиационная экосистема: пилоты, вооружение и техническое обслуживание», — подчеркнул министр обороны Украины.

Кроме того, важна поддержка в сфере беспилотников различных типов — FPV, middle strike, deep strike, перехватчики против реактивных «шахидов», наземные роботизированные комплексы (НРК).

Также среди приоритетов Украины на 2027 год — развитие совместных производств. Украина уже запустила 11 таких проектов и планирует расширять их масштабы.

«У Украины есть боевой опыт и технологии, у партнеров — производственные линии и инвестиционные возможности. Объединив это, мы сможем быстрее создавать эффективное оружие в достаточном количестве, чтобы укреплять наши армии», — сказал Евгений Хмара.

Основные принципы — производить дроны, доказавшие свою эффективность в бою, и обеспечивать конкурентоспособную цену. «Вклад в безопасность Украины — это инвестиция в безопасность Европы», — подытожил Евгений Хмара.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Напомним, что в Берлине соберутся почти 30 лидеров на саммит в поддержку Украины — Tagesschau.

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