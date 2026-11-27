Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко высказался в поддержку законопроекта № 16221, который предусматривает отмену дополнительных выплат за научную степень для судей, народных депутатов и представителей НАБУ, ГБР и БЭБ.

«Лишение научных степеней — это важный элемент академической добросовестности. Когда мы говорим об академической добросовестности, то мы должны говорить в более широком смысле, чем просто о явлении плагиата или каком-то незаконном заимствовании. Инициатива, выдвинутая сейчас народными депутатами из Комитета по образованию и науке, на мой взгляд, имеет смысл», — сказал он во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде в пятницу.

Он отметил, что, по мнению Минобразования, надбавку за научную степень и ученое звание должны получать те ученые, которые в своей повседневной работе вносят вклад в украинскую и мировую науку, помогают обороне Украины и развивают гуманитарную сферу.

«Многие украинцы имеют опыт научной работы и перешли на административную работу — например, чиновники, народные депутаты и многие другие — и сейчас не получают надбавок за научную степень и ученое звание. На наш взгляд, это абсолютно справедливо. Когда мы возвращаемся в научную сферу, мы снова начинаем получать эти надбавки. Это вознаграждение не за статус, а за работу», — заявил Бутенко.

Как сообщалось, девятнадцать народных депутатов предлагают Верховной Раде отменить доплаты за научную степень судьям, депутатам и представителям правоохранительных органов. В частности, законопроектом №16221 предусматривается исключение положений о доплатах за научную степень для судей, депутатов и сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Государственного бюро расследований (ГБР) и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Отмечается, что по предварительным расчетам совокупные плановые расходы в 2026 году на надбавки за ученую степень судьям, народным депутатам и сотрудникам НАБУ, ГБР и БЭБ оцениваются примерно в 217 млн грн для около 2,1 тыс. получателей, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

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