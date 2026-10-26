Минные ловушки и удары дронов: как Россия может сорвать спасение жителей Олешек

Гуманитарную катастрофу в оккупированных россиянами Олешках — голодные смерти, отсутствие лекарств и питьевой воды — могут остановить уже в ближайшие дни. Надежда на гуманитарную миссию и эвакуацию мирных жителей появилась после вмешательства первой леди США Мелании Трамп.

Кремль, который до сих пор игнорировал любые призывы разблокировать Олешки, согласился на локальное прекращение огня на фоне сближения с Вашингтоном. С одной стороны, российский диктатор хочет продемонстрировать США свою способность к диалогу. С другой — россияне готовятся использовать эту гуманитарную операцию для провокаций против ВСУ. Готовность к таким вероломным сценариям они проявляли не раз на протяжении всей войны, начиная с 2014 года.

Как оккупанты могут использовать гуманитарную операцию против Украины, какие угрозы существуют для эвакуационных колонн и можно ли предотвратить кровавые сценарии — анализирует UA.News.



Трагедия в Олешках и попытки спасти людей



Олешки — город на левом берегу Днепра напротив Херсона — оказался под оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения России. Около 6 тыс. жителей города и агломерации, из них — 200 детей, остались отрезанными от поставок продовольствия и лекарств. Сейчас на уровне украинской власти говорят о целенаправленном геноциде со стороны оккупационной армии. В городе уже зафиксированы случаи смерти от голода.

Последний раз сюда завозили продукты в мае. По рассказам волонтеров и очевидцев, которым удалось вырваться из блокады, все эти месяцы люди питались чем могли — даже травой. У многих наблюдается крайнее физическое истощение организма, зафиксированы случаи голодных смертей.

Украинские подразделения постоянно пытались доставить в Олешки продуктовые наборы с помощью дронов. Одна из последних операций состоялась 25 октября. Бойцы Национальной гвардии с помощью беспилотников доставили 15 посылок с детским питанием, продуктами и игрушками — всего 600 килограммов. Их передали семьям с детьми, которые остаются в блокированном городе.

Более подробно об этой трагедии мы уже писали в начале октября. Уже тогда проблема Олешек была озвучена на международном уровне — в ООН, ЕС и Красном Кресте. Но тщетно — людей никто не спасал — оккупанты продолжали не пускать гуманитарные миссии, не согласовывали коридоры для выхода гражданских лиц, не пропускали наблюдателей.



Новая волна акций в поддержку жителей Олешек началась во второй половине октября. Вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку, чтобы привлечь международное внимание к гуманитарной катастрофе в Херсонской области.

Обеспечить «зеленые коридоры» из Олешек пытался и Папа Римский Лев XIV. Он позвонил российскому диктатору Путину и лично попросил о перемирии в оккупированном городе, чтобы дать возможность спастись мирным жителям.

23 октября 2026 года в Белом доме на фоне сближения с Москвой заявили, что Мелании Трамп удалось договориться о прекращении огня на херсонском направлении, чтобы провести эвакуацию из Олешковской общины. Эту информацию сразу же подтвердили в Кремле и подчеркнули, что координацией процесса лично занимается первая леди США.

Информацию о содействии первой леди США также подтвердил Дмитрий Лубинец.

«В ближайшее время запланировано проведение гуманитарной миссии по оказанию помощи жителям Олешек совместно с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Ее реализация станет возможной благодаря содействию и координации усилий первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп», — сообщил омбудсман.

Лубинец также объявил, что 27 октября на херсонском направлении начнётся режим тишины, что подтвердили и в Генеральном штабе. Планируется, что в течение двух дней будут проводиться разминирование маршрутов и перевозка гуманитарных грузов в общину.



Разминирование дорог и провокации РФ



Договоренности о локальном прекращении огня с 27 октября для деблокирования города сложно оценивать как жест доброй воли со стороны россиян. В Главном управлении разведки, СБУ и Офисе Президента официально предупреждают: оккупанты могут использовать гуманитарную операцию для собственных провокаций и уже начали действовать по нескольким сценариям одновременно.

Один из сценариев — выборочное разминирование дорог. Президент Зеленский предупредил, что РФ может разминировать дороги по таким маршрутам, чтобы искусственно направить поток гражданских лиц в сторону России или оккупированного Крыма. Это будет выглядеть как картинка о якобы «добровольном стремлении людей уехать в РФ».

«Безусловно, Россия будет делать все, чтобы разминировать дороги так, чтобы эти люди направились в сторону России и остались там. Они же не пойдут на то, чтобы просто отпустить людей. И часть людей тем или иным образом будет эвакуирована в Украину — в ту часть, которую мы контролируем. Главное — разблокировать людей, чтобы они выжили. Желательно, чтобы они смогли достичь своей цели и эвакуироваться сюда, к нам, в Украину, которая им всё даст и поддержит», — заверил президент.

Следующий сценарий — спекуляции и искажение информации в российских СМИ о причинах гуманитарной катастрофы в оккупированных Олешках. СБУ и мониторинговые ресурсы зафиксировали создание россиянами фейковых интервью. С помощью давления и шантажа местных жителей заставляют на камеру говорить, будто «город обстреливает Украина», а гуманитарный кризис спровоцировали ВСУ.



Еще одну масштабную международную информационно-пропагандистскую операцию разоблачило ГУР МО Украины. Речь идет о спецоперации «Телемост», которая должна была скрыть военные преступления оккупационной армии и дискредитировать Силы обороны перед иностранными партнерами. Эта информационная атака была задумана для более масштабных последствий — для срыва западной поддержки Украины.

По данным ГУР, пропагандистскую онлайн-конференцию планировали провести 22 октября. К трансляции Москва хотела привлечь представителей 80 стран и международных гуманитарных миссий.

Военный аналитик: РФ может дистанционно заминировать маршруты — завезенная установка «Земледелие»



Военный аналитик Дмитрий Снегирев не исключает, что россияне прибегнут к тактике дистанционного минирования местности, чтобы сделать невозможной эвакуацию гражданского населения. Он напоминает, что уже неоднократно фиксировались случаи подрыва жителей Олешек, когда они самостоятельно пытались покинуть заблокированный город.

«Это одна из самых серьезных проблем. Причем обвинять будут украинскую сторону. Дистанционное минирование могут осуществить с помощью БПЛА. Кроме того, по оперативной информации, на херсонское направление переброшена установка дистанционного минирования «Земледелие». Это информация на опережение. Передислокация этой установки дистанционного минирования, на мой взгляд, не является случайной», — подчеркивает Снегирев

Военный аналитик также обращает внимание на возможность провокации со стороны россиян с применением ударных беспилотников.

«В таком случае могут открыть огонь по Херсону из Олешек под прикрытием гражданского населения или эвакуационных колонн. Российская сторона может использовать этот возможный инцидент для обвинений в адрес Украины. То есть будут делать акцент на том, что это якобы украинские БПЛА атаковали колонны с материальной помощью или сам процесс эвакуации», – предполагает Снегирев.

По его словам, враг также может разместить огневые позиции непосредственно в самих Олешках, открыть огонь по Херсону с помощью ствольной реактивной артиллерии и операторов БПЛА.

«Расстояние от Олешек до Херсона – критически малое и позволяет оккупантам держать под огневым контролем значительные районы не только Херсона, но и деоккупированных территорий Херсонской области. Удар по Херсону могут нанести, рассчитывая, что украинская сторона будет отвечать, то есть подавлять средства поражения российской стороны. А, соответственно, размещение тех же операторов БПЛА в жилой застройке создает, прежде всего, угрозу для гражданского населения. Они это прекрасно осознают», — говорит Снегирев.

Предотвратить такие провокации можно, привлекая международных наблюдателей, убежден аналитик.

«Это может быть миссия ОБСЕ, гуманитарные миссии ООН или иностранные представители. Это должны быть гуманитарные миссии, представители Красного Креста, Красного Полумесяца и т. д. То есть легальные гуманитарные структуры, имеющие международный статус. Это единственная мера предосторожности, позволяющая предотвратить подобные провокации. А также упреждающее информирование мирового сообщества о возможных провокациях. Как показывает практика, у нас уже есть положительный опыт срыва более десятка подобных операций российской стороны. Именно огласка не дает российским спецслужбам возможности проводить подобные кровавые провокации. Здесь возникает серьезный вопрос ко всем центрам противодействия дезинформации. Они должны заниматься информационным сопровождением и, соответственно, лишать провокации российской стороны информационного характера. А этого нет», – считает Снегирев.

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