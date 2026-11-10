Минобороны приступило к закупкам вещевого имущества для ВСУ на 2027 год

9 ноября Агентство оборонных закупок ДОТ объявило о первых закупках вещевого имущества для обеспечения Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта в 2027 году. Речь идет о начале закупок, необходимых для обеспечения военных одеждой и другим вещевым имуществом в следующем году.

Отмечается, что до конца текущего года Агентство планирует объявить закупки более 70% утвержденных номенклатурных позиций на следующий год и заключить основную часть контрактов.

Первые тендеры и новый подход к закупкам

Сообщается, что первые 12 закупок уже объявлены в электронной системе Prozorro. Среди них:

ветро- и влагозащитные куртки,

рубашки-поло,

зимние ботинки с высокими голенищами.

«Мы совершенствуем подход к формированию закупок. Планируем разделять заказы на более мелкие тендеры там, где это возможно», — отметил заместитель министра обороны Мстислав Баник.

По его словам, это позволит расширить конкуренцию, привлечь более широкий круг поставщиков, в частности небольших производителей, и получить более выгодную цену на товары для украинской армии.

Кроме того, в ближайшее время Агентство также планирует объявить закупки брюк летнего полевого костюма, полуботинок, средств индивидуальной защиты и другого вещевого имущества.

Условия для производителей

В целом АОЗ ДОТ подтвердило потребность в более чем 100 номенклатурных позициях. Поставки по контрактам начнутся в первом квартале 2027 года и будут продолжаться в течение года.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.



Минобороны Украины увеличило закупки дронов на 300% по сравнению с 2025 годом.

Напомним, Япония подписала контракт на закупку украинских дронов SkyFall.

Ранее в ходе конференции Ukraine Recovery Conference 2026, проходившей в Гданьске, украинская технологическо-оборонная компания SkyFall и польский Bank Gospodarstwa Krajowego подписали меморандум о взаимопонимании.

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