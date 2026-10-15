Минобороны Украины получило более 650 заявок на исследование российского оружия

Министерство обороны Украины получило более 650 заявок на доступ к TrophyLab — платформе для исследования трофейного российского вооружения. Сервис предоставляет инженерам, ученым и производителям оборонных технологий доступ к уникальным данным об оружии российских оккупантов.

Зарегистрироваться на платформе могут как иностранные и украинские производители вооружения, так и воинские части и государственные учреждения. Все желающие получить доступ должны пройти процедуру проверки.

TrophyLab содержит информацию о трофейном российском вооружении и результаты его исследований. Эти данные предназначены для специалистов, работающих над разработкой и совершенствованием оборонных технологий в Украине и странах-партнерах.

Информационную базу платформы пополняют подразделения Сил обороны Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, Служба безопасности Украины и профильные научные учреждения.

После регистрации пользователи могут подавать запросы на получение образцов захваченного вооружения или его отдельных фрагментов для самостоятельного изучения. Это позволяет исследователям более подробно анализировать технические характеристики российского оружия и использовать полученные результаты для разработки средств противодействия.

Чтобы зарегистрироваться на платформе, необходимо перейти на сайт TrophyLab, заполнить соответствующую форму и отправить заявку. Все заявители проходят проверку перед предоставлением доступа.

При оценке учитываются, в частности, отсутствие связей с Российской Федерацией, отсутствие украинских или международных санкций, а также соответствие другим обязательным критериям.

После успешной регистрации пользователи получают доступ к каталогу образцов российского вооружения и результатам проведенных исследований. Ознакомиться с материалами можно онлайн, а при необходимости — заказать образцы для дальнейшего анализа офлайн.

В Министерстве обороны Украины отмечают, что TrophyLab способствует более быстрому и безопасному обмену информацией о российском вооружении между украинскими и иностранными специалистами.

Доступ к таким данным помогает ускорить разработку эффективных средств противодействия российскому оружию и укрепить потенциал Сил обороны Украины.

Кроме того, платформа способствует укреплению международной безопасности и обороноспособности стран-партнеров, которые могут использовать результаты исследований для совершенствования собственных оборонных технологий.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Ранее Кабинет министров Украины поручил Министерству обороны организовать безвозмездную передачу иностранным музеям образцов уничтоженной и трофейной военной техники РФ для экспонирования.

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