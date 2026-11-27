Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким вместе со своими заместителями провел встречу с представителями ветеранского сообщества. Стороны обсудили актуальные вопросы реализации государственной политики в отношении ветеранов, а также предложения по дальнейшей работе министерства. Встреча состоялась на фоне скандала вокруг высказываний Кима.

«Среди затронутых тем – финансирование ветеранских программ, обеспечение жильем, в частности ветеранов и ветеранок со статусом внутренне перемещенных лиц, социальные выплаты, получение статуса участника боевых действий и сопровождение после возвращения с военной службы», – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что отдельно поднимался вопрос об исправлении ошибок в Едином государственном реестре ветеранов войны, а также об оптимизации программ в сфере адаптации после потери зрения и ветеранского спорта.

Также стороны обсудили взаимодействие между государственными органами, распределение полномочий и финансирование отдельных программ. В частности, речь шла о том, какие вопросы Минветеранов может решить в рамках своей компетенции, а какие требуют совместных решений с другими органами власти или законодательных изменений.

Кроме того, новоназначенный заместитель министра Александр Гусаров рассказал о первых направлениях работы по психологической поддержке, реабилитации и восстановлению ветеранов.

Отмечается, что среди приоритетов — аудит действующих программ психологической поддержки и реабилитации, подготовка специалистов. Также планируется усилить информирование ветеранов и их семей о возможностях психологической помощи, развивать единый маршрут ее получения и цифровизацию услуг.

«Мы открыты для диалога, критики и конструктивных предложений. Важно, чтобы по итогам таких встреч принимались конкретные решения. У меня и моей команды есть четкие задачи, и мы будем продолжать системно реализовывать государственную политику в отношении ветеранов. Прежде всего, мы должны обеспечить выполнение обязательств государства перед ветеранами, единый базовый уровень услуг, их доступность и надлежащее качество. Результаты нашей работы должны оцениваться по реальным изменениям, которые почувствуют сами ветераны», – цитирует Кима пресс-служба.

Отмечается, что по итогам встречи стороны договорились продолжить диалог в формате ежемесячных открытых встреч или проводить дополнительные обсуждения по запросу ветеранского сообщества.

Военнослужащий, один из основателей «Демократического топора» Александр Нойнец, комментируя эту встречу, написал в сети Facebook: «Если кому-то было интересно, какой будет реакция на петицию (об отставке Кима – ИФ-У), то она оказалась именно такой, как и ожидалось».

Начальница медицинской службы «Ульф» батальона «Волки Да Винчи», депутат Киевского городского совета (фракция «Голос») Алина Михайлова в комментариях к посту Минветеранов о мероприятии написала: «Все в старом добром стиле policymaker — собрать лояльных — наделать фоток».

В свою очередь накануне встречи ветеран и общественный активист Олег Симороз заявил, что у него состоялся разговор на уровне руководства Минветеранов, где ему предложили принять участие в мероприятии.

«В Министерстве по делам ветеранов готовят очередной «антикризис». История очень банальна: собрать как можно больше ветеранов и военных, провести показательную встречу под лозунгом «выслушаем каждого», сделать красивые фотографии, а затем отчитаться о якобы налаженной коммуникации с ветеранским сообществом. То есть вместо ответственности – очередная попытка сделать вид, что ничего не произошло. Вместо кадровых решений — фотосессия. Вместо уважения к ветеранам — использование их присутствия для отбеливания репутации министра. Я от такого предложения отказался», — написал он в сети.

Он добавил, что пока министерство возглавляет Виталий Ким, который позволяет себе «публично унижать ветеранов и пренебрежительно высказываться об их будущем после возвращения с войны», никакие подобные встречи не имеют смысла.

Неделю назад Виталий Ким дал интервью изданию «РБК-Украина», которое вызвало много обсуждений в социальных сетях. В частности, наибольший резонанс вызвали заявления министра о том, что после возвращения военных с фронта возникнет риск роста преступности. Также Ким отметил, что, по его мнению, сейчас государство недостаточно работает над информационной политикой и подготовкой общества к возвращению ветеранов.

Слова министра вызвали новую волну обсуждений о необходимости его отставки, а также заявлений о том, что Минветеранов должен возглавлять именно ветеран. Ранее эти вопросы поднимались в июле текущего года, сразу после его назначения.

В связи с этим фракция «Европейская солидарность» в Верховной Раде зарегистрировала постановление об отставке Кима с должности министра по делам ветеранов (№ 16235).

Кроме того, Совет ветеранов войны за независимость Украины заявил, что считает неприемлемыми отдельные высказывания министра, и призвал к публичным извинениям перед ветеранами и разъяснению его позиции.

В свою очередь Ким после критики его высказываний заявил, что открыт для предложений и замечаний, но не будет замалчивать проблемы в вверенной ему сфере. Впоследствии он извинился за свои высказывания об угрозах, связанных с послевоенной адаптацией ветеранов, но отметил, что таким образом хотел привлечь внимание к важной теме.

22 ноября петиция в Кабинет министров с призывом инициировать вопрос об освобождении Кима от должности министра по делам ветеранов за четыре суток набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого утвердила новый состав Кабинета министров Украины, в частности назначила начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима министром по делам ветеранов.

На акциях протеста за возвращение Михаила Федорова в Министерство обороны, которые проходили в июле-августе, периодически звучал лозунг «Ветеран, а не Ким», что означало требование заменить Виталия Кима на посту министра по делам ветеранов. Также в социальных сетях можно было встретить посты пользователей, которые предпочли бы видеть на этой должности ветерана.

В конце июля Ким в ответ на критику заявил, что «ставит перед собой цель на год», чтобы реализовать задуманное и показать результат, который нужен ветеранам.

В октябре на пресс-конференции, приуроченной к 100 дням работы обновленной команды Минветеранов, Ким заявил, что на посту министра по делам ветеранов прислушивается к объективной критике, и ответил на упреки в том, что он не ветеран, но возглавляет профильное ведомство. В частности, он отметил, что «уверен в себе и южное сообщество меня поддерживает».

Ким подвел итоги первых 100 дней работы в качестве министра по делам ветеранов.

Совет ветеранов войны за независимость Украины раскритиковал отдельные высказывания министра по делам ветеранов Виталия Кима, которые он сделал в недавнем интервью украинским СМИ. В Совете назвали эти заявления неприемлемыми и призвали чиновника публично извиниться перед ветеранами и объяснить свою позицию.

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