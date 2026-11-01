Лунный календарь на ноябрь 2026 года: неблагоприятные и благоприятные дни

Спутник Земли влияет на самочувствие, эмоции и энергию человека, поэтому стоит следить за лунным календарем. В ноябре 2026 года ожидаются как благоприятные дни для различной деятельности, так и те, когда лучше проявлять осмотрительность и осторожность.

Фазы Луны в ноябре 2026 года

Убывающая Луна: 1–9 ноября.

Последняя четверть: 2 ноября.

Новолуние: 10 ноября.

Растущая Луна: 11–24 ноября.

Первая четверть: 17 ноября.

Полнолуние: 24 ноября.

Убывающая Луна: 25–30 ноября.

Влияние полной Луны на человека

Считается, что наибольшее влияние полная Луна оказывает на женщин и психологически неуравновешенных людей. В это время нужно контролировать свои эмоции, ведь полнолуние делает людей слишком возбужденными и импульсивными. В то же время полная Луна придает человеку дополнительную энергию. Поэтому в полнолуние и в течение нескольких последующих дней стоит проявлять терпение, взвешивать свои поступки и направлять энергию на полезное.

Влияние молодого Луны на человека

Во время новолуния на людей действует особый энергетический импульс. В это время хорошо планировать и начинать новые дела, избавляться от вредных привычек и старых обид. Новолуние — это начало, а значит, нужно оставлять в прошлом плохое и осваивать хорошее.

Астрологи советуют в это время направлять свои мысли на новые достижения, настраивать себя на позитив. И наоборот: недобрые намерения и помыслы в новолуние могут привести к неприятностям.

Благоприятные и неблагоприятные дни в ноябре 2026 года

В ноябре будут дни, которые считаются более благоприятными для важных дел, знакомств, покупок и новых начинаний, а также даты, когда лучше не принимать поспешных решений и, по возможности, избегать излишнего риска:

самые благоприятные дни месяца — 2, 3, 16 ноября;

удачные дни — 1, 7, 8, 17, 21 ноября;

не слишком удачные дни — 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Удачные дни по видам деятельности

начало новых дел — 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

финансы — 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30;

работа — 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

отношения — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30;

красота — 1, 2, 3, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30;

путешествия — 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 30.

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