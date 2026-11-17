Международные партнеры объявили о выделении Украине дополнительных 70 миллионов евро на противоминную деятельность. Средства будут направлены на очистку территорий и восстановление их безопасности для использования, в частности для нужд сельского хозяйства и возобновления работы предприятий. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам международной конференции UMAC 2026 в Брюсселе.

Финансовую поддержку обеспечат Европейский Союз, Нидерланды, Норвегия и Финляндия. В ходе конференции украинская делегация призвала доноров согласовывать распределение средств непосредственно с украинским правительством, активнее привлекать к работам отечественные компании, использовать украинские технологии и сочетать разминирование с восстановлением жилья, дорог и промышленных объектов.

По данным главы правительства, в 2023–2025 годах в Украине уже обследовали и вернули в пользование более 40 тысяч квадратных километров земель, а с начала 2026 года — еще более 5 тысяч квадратных километров, несмотря на постоянные затруднения в работе из-за российских обстрелов. Отдельно Киев предложил создать совместно с партнерами программы противоминной деятельности для третьих стран на основе накопленного украинского опыта, первые результаты которых планируется представить на следующей конференции UMAC в Литве.

Источник: премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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