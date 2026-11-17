Ежегодно 17 ноября в Украине и во всем мире отмечают Международный день студента — дату, символизирующую студенческую солидарность, единство и борьбу за свободу. Праздник имеет трагическое историческое происхождение: он связан со событиями 1939 года в оккупированной нацистами Праге, когда немецкие власти жестоко подавили студенческий протест. В Украине День студента официально ввели в 1999 году.

Для многих эта дата ассоциируется с молодостью, учебой, новыми знакомствами и студенческими традициями. В то же время её история напоминает о борьбе молодёжи за свободу, достоинство и право на образование.

История Международного дня студента

История праздника берет свое начало в 1939 году в Праге, которая в то время находилась под нацистской оккупацией.

28 октября студенты и преподаватели пражских университетов вышли на демонстрацию по случаю годовщины провозглашения независимости Чехословакии. Оккупационные власти жестоко разогнали акцию. Во время протеста студент медицинского факультета Карлова университета Ян Оплетал получил смертельное ранение. Он скончался 11 ноября.

15 ноября похороны студента превратились в массовую антинацистскую демонстрацию. В ответ оккупационные власти начали репрессии против студенчества.

В ночь на 17 ноября 1939 года нацисты арестовали более тысячи студентов. Девять представителей студенческого движения были казнены без суда, а часть задержанных отправлена в концлагерь Заксенхаузен. Кроме того, оккупанты закрыли чешские высшие учебные заведения.

Именно в память об этих событиях 17 ноября стало символом студенческой солидарности и борьбы за свободу.

Когда был учрежден Международный день студента

В 1941 году в Лондоне состоялась встреча представителей студенческих организаций стран, борющихся против нацизма. Тогда участники Международного студенческого совета решили провозгласить 17 ноября Международным днём студентов.

Впервые эту дату отметили в 1946 году во время Всемирного конгресса студентов в Праге. Мероприятие было посвящено памяти чешских студентов, погибших в результате нацистских репрессий.

Впоследствии 17 ноября стало международной датой, объединяющей студенческие сообщества разных стран.

Когда День студента начали отмечать в Украине

В Украине День студента официально ввели в 1999 году. Соответствующий указ № 659/99 президент Леонид Кучма подписал 16 июня. Документ предусматривал ежегодное празднование 17 ноября.

Решение было принято в поддержку инициативы студенческой молодёжи Украины. С тех пор украинские студенты отмечают свой праздник в один день с молодёжью многих других стран мира.

Значение студенчества для Украины

Студенческая молодежь играет важную роль в общественной и политической жизни Украины. Украинские студенты неоднократно становились участниками событий, которые влияли на дальнейшую историю государства.

В частности, студенческий протест 1990 года, известный как Революция на граните, стал одним из важных событий борьбы за независимость Украины. Молодёжь требовала политических перемен, отставки правительства и недопущения подписания нового союзного договора.

После начала полномасштабного российского вторжения многие студенты присоединились к волонтерской деятельности, оказанию помощи военным и гражданским лицам, а также к защите страны в рядах Сил обороны.

Международный день студента напоминает не только о молодости и учебе, но и о праве молодого поколения отстаивать собственные убеждения, свободу и будущее своего государства.

Поздравление с Днем студента

С праздником! Желаем, чтобы рядом всегда были люди, с которыми можно разделить и радость от сданного экзамена, и волнение перед важным событием. Пусть студенческая жизнь будет наполнена весёлыми историями, искренней дружбой, приятными неожиданностями и незабываемыми моментами. А все дедлайны пусть успевают выполняться вовремя!

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С Днем студента! Желаем неиссякаемой энергии, любознательности, смелых мечтаний и больших достижений. Пусть знания помогают открывать новые горизонты, а молодость дарит силы менять мир к лучшему. Успехов в учебе и счастливого будущего!

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Поздравляем с Международным днём студента! Пусть каждый учебный день приносит новые знания, а каждая сложность становится возможностью стать сильнее. Желаем вдохновения, настойчивости, высоких оценок, интересных проектов и уверенности в собственных решениях. Пусть все замыслы воплощаются в жизнь!

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Поздравляю с Международным днём студента. Пусть этот замечательный период жизни пройдёт как можно лучше, чтобы потом можно было вспоминать об этих годах с теплотой и трепетом. Пусть студенчество дарит нужные знания, радость и хороших друзей.

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С Днём студента! Желаем лёгких сессий, интересных лекций, мудрых преподавателей и настоящих друзей. Пусть студенческие годы станут временем ярких приключений, важных открытий и незабываемых моментов. Верьте в свои силы, смело ставьте цели и никогда не переставайте мечтать!

***

С Днём студента! Желаем лёгких сессий, интересных лекций, мудрых преподавателей и настоящих друзей. Пусть студенческие годы станут временем ярких приключений, важных открытий и незабываемых моментов. Верьте в свои силы, смело ставьте цели и никогда не переставайте мечтать!

***

С Днём студента! Желаем сил, выдержки и веры в собственное будущее. Пусть обучение даже в непростых условиях открывает новые возможности, а воздушные тревоги как можно реже прерывают лекции и планы. Желаем мирного неба, безопасности для родных, надежных друзей рядом и скорейшей Победы Украины!

***

Поздравляем с Днём студента! Вы доказываете, что даже война не способна остановить стремление к знаниям, развитию и новым свершениям. Желаем успешно сдавать экзамены, находить силы после сложных дней, не терять интереса к миру и уверенно строить своё будущее. Пусть впереди будет больше радостных новостей, спокойных утра и счастливых встреч!

Поздравление в стихах

Что пожелать студенту?

Много есть и хорошо спать,

Утром вовремя только вставать,

Чтобы на занятия не проспать.

Быть в форме и здоровым,

Быть готовым к учебе,

Преподавателей — добрых, честных,

Лекций — хороших, интересных,

Светлых, творческих идей,

И прикольных вам новостей!

***

С Днём студента я поздравляю,

И вот чего тебе желаю:

Прекрасно жить,

Проблем не знать,

И легко сдавать сессии!

Пусть жизнь льётся через край,

Не будет грусти, будет рай!

***

С праздником тебя, студент,

будем поздравлять,

пожелаем только на «пять»

экзамены сдавать!

Чтобы задолженности не дотягивали,

Деньги, чтобы родители давали,

Чтобы было на что гулять

И много путешествовать!

***

Что пожелать студенту?

Много есть и хорошо спать,

Утром вовремя только вставать,

Чтобы на занятия не проспать.

Быть в форме и здоровым,

быть готовым к учебе,

преподавателей — добрых, честных,

лекций — хороших, интересных,

светлых, творческих идей и

прикольных новостей!

***

Международный день студента,

Поздравляю вас от души,

Ведь мы — студенты мира,

Драйв кружится в вираже.

Позитивного настроения

Пожелать хочу я,

Сдавать сессию на

«отлично» И веселой жизни.

Пусть студенческие годы запомнятся надолго

,

Пусть они станут весомым шагом к успеху

...

***

С праздником тебя, студент,

Будем поздравлять,

Пожелаем только на «пять»

Экзамены сдавать!

Чтобы задолженностей не было,

Чтобы родители давали деньги,

Чтобы было на что развлекаться

И много путешествовать!

***

С Днём студента я поздравляю!

Счастья и радости желаю!

Чтобы во всём сопутствовала удача,

И сдача экзаменов была лёгкой!

Чтобы все экзамены сдавались,

И зачетов не оставалось,

Чтобы не знали вы забот,

И все дипломные работы

были написаны на «отлично»!

А работу непременно

чтобы нашли себе хорошую

и зарабатывали хорошие деньги!

***

Всем привет, мои поздравления!

И даже тем, кто пьян с утра.

Ведь День студента — классный праздник.

Приятных впечатлений у нас много:

Зачеты, тусовки и залёты,

На парах — «пары», мы не против,

И с первого по пятый курс

Мы всё принимаем на вооружение.

***

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