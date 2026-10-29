Октябрь постепенно подходит к концу, и до 1 ноября остаются считанные дни. Для многих украинцев этот месяц принесет не только ощутимое похолодание и первые серьезные счета за отопление, но и ряд важных изменений. Часть из них касается пенсий и социальных выплат, часть — правил бронирования работников и продления мобилизации, другая часть — тарифов на коммунальные услуги, работы банков и даже отправки посылок за границу. Традиционно одни нововведения вступают в силу с первого дня месяца, другие же имеют четкие сроки, о которых стоит знать, чтобы их не пропустить.

Что же ждет украинцев с 1 ноября 2026 года и какие изменения вводятся? Издание UA.News разобралось в этом вопросе. Подробнее — в нашем материале.

Пенсии, субсидии и другие выплаты: что ждет получателей

Начнем с самого болезненного — денег. Главная новость для пенсионеров: с 1 ноября 2026 года общего перерасчета или массового повышения пенсий не будет. Основная индексация прошла ещё в марте, и до конца года размеры выплат останутся на том же уровне. Минимальная пенсия по возрасту, как и раньше, составляет 2595 грн, а гарантированная минимальная выплата для неработающих пенсионеров со стажем — 4213 грн.

Впрочем, это не означает, что для всех пенсионеров суммы останутся абсолютно одинаковыми. Продолжают действовать возрастные доплаты, которые начисляются автоматически. Тем, кому от 70 до 74 лет, доплачивают 300 грн в месяц, от 75 до 79 лет — 456 грн, а после 80 лет — 570 грн.

Если человек в ноябре достигает одного из этих возрастных рубежей, размер доплаты автоматически пересматривается, и человек получит увеличенную сумму. Обращаться в Пенсионный фонд по этому поводу не нужно, все происходит автоматически и без заявлений. Единственное условие: общая сумма пенсии вместе со всеми надбавками не должна превышать 10 340 грн. Если пенсия превышает этот предел, возрастную доплату не назначают.

Отдельно стоит сказать о субсидиях. Массовый перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2026–2027 годов Пенсионный фонд провел еще в октябре, поэтому большинству получателей помощь уже пересчитали автоматически. В ноябре люди начнут получать выплаты за октябрь, но уже с учётом расходов на отопление.

Тем, кто получает субсидию не первый год и чьи обстоятельства её получения не изменились, подавать документы повторно не нужно. А вот если вы оформляете субсидию впервые, арендуете жилье и самостоятельно оплачиваете коммунальные услуги, или же если у вас изменился состав семьи или имущественное положение — в этом случае придется обратиться в Пенсионный фонд лично. Конечный срок — 30 ноября 2026 года. Если успеть до этой даты, субсидию при наличии права назначат с начала отопительного сезона, то есть с 1 октября. Если обратиться позже, помощь будут начислять уже с месяца подачи заявления.

Также в ноябре завершается программа «Зимняя поддержка», в рамках которой отдельные категории уязвимых граждан получают единовременную помощь в размере 19 400 грн на домохозяйство. Прием заявлений заканчивается 30 октября, поэтому в течение ноября люди, которым выплата уже назначена, должны получить деньги на свои счета. Речь идет об одиноких пенсионерах, людях с инвалидностью, ВПЛ, получателях субсидий и многодетных семьях, проживающих в общинах на территориях, где велись или ведутся боевые действия.

Что касается ВПЛ — размер помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц в ноябре не изменяется: 2000 грн в месяц для взрослых и 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью. Выплаты продолжаются в рамках шестого шестимесячного периода, который начался 1 сентября 2026 года и продлится до 28 февраля 2027 года. Тем, кто получает помощь автоматически и чьи данные не изменились, обращаться никуда не нужно.



Резервирование и мобилизация: новые правила для бизнеса

Одна из самых обсуждаемых тем последних недель — изменения в правилах отстранения от работы военнообязанных работников. Во-первых, 26 октября Верховная Рада в 21-й раз продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Новые сроки — до 29 января 2027 года, а сами законы вступают в силу с 31 октября. Это означает, что все действующие нормы мобилизации, воинского учета и отсрочек продолжают действовать без изменений до конца января.

Во-вторых, Кабинет Министров 23 октября принял постановление, которое меняет подход к бронированию работников критически важных предприятий. Главное нововведение — пересмотр квот. Для предприятий энергетики и оборонно-промышленного комплекса предельный объем бронирования теперь составляет 95 % военнообязанных работников, а не 100 %, как это было ранее или предлагалось в первых редакциях документов. В то же время для специалистов, непосредственно задействованных в производстве оборонных заказов или аварийно-ремонтных работах, предусмотрено полное, стопроцентное призывное резервирование.

Кроме того, правительство создало Координационный центр, который будет пересматривать критерии критически важных предприятий. Это означает, что некоторым компаниям, получившим статус критически важных по старым правилам, возможно, придется подтверждать его заново, а другие, напротив, смогут претендовать на бронирование своих сотрудников. Для бизнеса это сигнал: расслабляться не стоит, правила могут пересматриваться, а следить за обновлениями нужно очень внимательно. Конкретные механизмы и детали новой системы обещают обнародовать до 1 декабря, поэтому ноябрь станет месяцем активной подготовки к этим изменениям.



Тарифы на свет, газ и отопление

Теперь о коммунальных платежах, которые с наступлением холодов волнуют практически каждую украинскую семью. Хорошая новость: резкого скачка тарифов на электроэнергию с 1 ноября не будет. Для большинства бытовых потребителей цена остается на уровне 4,32 грн за киловатт-час — и это не случайно, поскольку правительство продлило действие фиксированной цены как минимум до 30 апреля 2027 года.

Для тех, кто отапливает жилье электричеством и оформил это надлежащим образом, сохраняется льготный тариф. В пределах 2 тысяч киловатт-часов в месяц электроэнергия стоит 2,64 грн за киловатт-час, а все, что потреблено сверх этого лимита, оплачивается по стандартной цене 4,32 грн. Важно: простое использование обогревателя не означает получения права на льготу. Электроотопительная установка должна быть официально оформлена и отражена в документах оператора системы распределения. Если есть сомнения, лучше заранее уточнить свой статус у поставщика услуг.

С газом ситуация тоже стабильна — по крайней мере для клиентов «Нафтогаза», выбравших тарифный план «Фиксированный». Цена остается на уровне 7,96 грн за кубометр и действует до 30 апреля 2027 года. Подорожание может коснуться тех, кто обслуживается у других поставщиков или выбрал рыночный тариф, поэтому перед оплатой счета стоит проверить условия своего договора. Отдельно в платежках может быть указана плата за распределение газа — она зависит от региона и оператора газораспределительной сети.

Что же касается отопления, то единой даты включения по всей стране нет. В некоторых местах отопление уже включено, а в некоторых городах его ещё не включили. Местные власти принимают решение, исходя из погодных условий: обычно это делается, когда среднесуточная температура три дня подряд держится на уровне +8 °C или ниже. В некоторых городах тепло начали подавать еще в октябре, в других это произойдет в ноябре. В любом случае счета за отопление появятся в платежках за ноябрь, и именно субсидия должна помочь тем, для кого такие суммы непосильны.



Посылки в ЕС: новые правила и дополнительные расходы

Тем, кто отправляет посылки в страны Европейского Союза, также стоит подготовиться к изменениям. С 1 ноября 2026 года вступают в силу новые обязательные требования ЕС к международным почтовым отправлениям. Главное нововведение — дополнительный сбор за таможенную обработку, так называемый Handling Fee, в размере 2 евро за каждую товарную позицию в таможенной декларации. Этот платеж будет автоматически добавляться к стоимости отправления при оформлении посылки через «Укрпочту» или «Новую почту», и его нужно будет оплатить вместе с другими таможенными сборами.

Однако дело не только в деньгах. ЕС также вводит требования к цифровым идентификаторам товаров (PID). Это означает, что для каждой позиции в посылке нужно будет предоставлять уникальный цифровой код, который позволит таможенным органам быстрее и точнее обрабатывать информацию. Для рядового гражданина, который изредка отправляет подарок родственникам за границу, это может показаться лишней бюрократией, но для предпринимателей, интернет-магазинов и продавцов на маркетплейсах это очень серьезное изменение, требующее адаптации.

Новые правила касаются всех 27 стран ЕС, поэтому если вы планируете отправку в ноябре, лучше заранее уточнить детали в отделении почтовой связи или на официальных ресурсах операторов.



Банковские тарифы «Ощадбанка»

Отдельно стоит упомянуть изменения, касающиеся банковских услуг. С 1 ноября 2026 года государственный «Ощадбанк» вводит плату за обслуживание неактивных текущих счетов, к которым не привязана банковская карта. Ежемесячная комиссия составит 150 грн. Если у вас есть такие счета, стоит проверить их статус и либо активировать, либо закрыть, чтобы не платить лишние деньги. Изменение касается только тех счетов, которыми не пользуются, поэтому активных клиентов оно не затронет.



Комендантский час и безопасность в Донецкой области

Для жителей Донецкой области с 1 ноября меняется режим комендантского часа. На всей подконтрольной Украине территории области, за исключением Александровской и Черкасской общин, комендантский час будет действовать с 16:00 до 11:00. Фактически это означает, что передвигаться по улицам можно будет только в течение пяти часов в сутки — с 11 утра до 4 дня. В Александровской и Черкасской общинах пока сохраняется прежний режим — с 21:00 до 05:00. Такое решение объясняют ухудшением обстановки с безопасностью и усилением российских обстрелов.



«Пакет школьника» и энергобезопасность

Еще один важный срок касается школьников. 1 ноября заканчивается прием заявок на получение государственной помощи «Пакет школьника» в размере 5000 грн на каждого ребенка, поступившего в первый класс в 2026 году. Подать заявление можно через приложение «Дия», выбрав соответствующую услугу и ребенка. Если в семье двое первоклассников, помощь выплачивается на каждого отдельно. Родителям, которые ещё не успели оформить выплату, стоит поторопиться, ведь после 1 ноября приём заявок завершится.



Кроме того, со 2 по 27 ноября продлится второй этап приема заявок на помощь для малого бизнеса в сфере энергоустойчивости. Предприниматели смогут получить от 15 до 30 тысяч грн в зависимости от количества работников. Деньги можно потратить на генераторы, зарядные станции, инверторы, аккумуляторы или солнечные панели. Заявки принимаются через «Дию».

Подводя итог, можно сказать, что ноябрь 2026 года, к счастью, не принесет украинцам каких-либо шоковых изменений вроде резкого роста тарифов или массовой отмены социальных выплат. Однако он требует внимания к деталям: не пропустить сроки подачи документов на субсидию, проверить свои банковские счета, разобраться с новыми правилами бронирования (если вы предприниматель или военнообязанный) и учитывать новые сборы при отправке посылок в ЕС. Для жителей прифронтовых регионов, как и раньше, критически важным остается соблюдение мер безопасности. Война в Украине, к сожалению, продолжается, и почти все изменения так или иначе связаны с ней.

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