Молдова введет совместный контроль еще на двух пунктах пропуска с Украиной

Молдова готова расширить совместный пограничный контроль ещё на двух пунктах пропуска с Украиной. Это должно укрепить безопасность на границе.

«Вместе укрепляем безопасность пунктов пропуска. Приветствую готовность Молдовы запустить совместный контроль еще на двух пунктах пропуска», — заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время совместного брифинга с главой правительства Молдовы Василием Тофаном.

Кроме того, основные работы на временном мосту Ямполь — Косеуц планируется завершить до конца года. Для этого также необходимо согласовать разрешения на строительство подъездной дороги.

Источник: Укринформ

Украина и Молдова договорились о военно-техническом сотрудничестве, в частности об обмене опытом в сфере обороны. Украина также предложила расширить сотрудничество в рамках коалиции по разминированию.

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан находится с рабочим визитом в украинской столице в понедельник, 26 октября.

Молдова решила объявить сотрудника посольства России персоной нон грата после того, как российский ударный беспилотник нарушил воздушное пространство страны и упал вблизи жилых домов и энергетического объекта. Министерство иностранных дел Молдовы осудило инцидент и возложило ответственность за него на Россию. Президент страны Мая Санду также заявила об угрозе безопасности граждан.

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