Монастырь УПЦ МП окончательно лишился права пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры

Северный апелляционный хозяйственный суд окончательно отказал монастырю Украинской православной церкви Московского патриархата в восстановлении права пользования двумя храмами на территории Верхней Киево-Печерской лавры. Речь идет об Успенском соборе и Трапезной церкви вместе с Трапезной палатой.

«12 ноября 2026 года Северный апелляционный хозяйственный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу монастыря УПЦ по делу № 910/423/23 об устранении препятствий в пользовании Успенским собором и Трапезной церковью с Трапезной палатой на территории Верхней лавры. Решение является окончательным и уже вступило в законную силу», — отметила она.

Как напомнила вице-премьер, монастырь УПЦ требовал через суд восстановить доступ к указанным зданиям для проведения богослужений и религиозных обрядов, настаивая на том, что договоры пользования продолжают действовать.

Хозяйственный суд города Киева 13 июня 2023 года отказал в удовлетворении иска, после чего монастырь подал апелляцию. Апелляционная инстанция подтвердила решение в пользу Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

Успенский собор и Трапезную церковь с Трапезной палатой монастырь использовал на основании двух договоров о временном безвозмездном пользовании от 17 июня 2016 года. Срок действия этих документов истек 31 декабря 2022 года. Национальный заповедник заранее сообщил об истечении срока действия договоров и предупредил, что не будет их продлевать.

В январе 2023 года комиссия провела инвентаризацию и технический осмотр обоих зданий и оформила их возвращение заповеднику. Судебный спор относительно пользования этими храмами длился с 2023 года.

Об этом вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Татьяна Бережная сообщила в Facebook.

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