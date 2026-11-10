MONATIK рассказал, планирует ли он вывезти семью из Киева из-за ситуации в городе

Дмитрий Монатик рассказал, что при обсуждении с женой будущей жизни в Киеве больше всего беспокоится о сыновьях. Супруги надеются на улучшение ситуации в столице, однако пока не уверены в дальнейшем развитии событий.

Певец вспомнил поездки в Запорожье, Днепр и Сумы. Во время гастролей он видел, в каких условиях живут люди в этих городах. Раньше, по словам артиста, эти трудности казались далекими от Киева. Теперь перебои со светом, водой и теплом ощущает и его родная для семьи столица.

«Я, как отец, очень сильно переживаю за детей, которые сегодня находятся в Киеве. Мы разговариваем, мы думаем, мы надеемся на что-то, на какие-то улучшения. Я не знаю, будут они или нет», — поделился MONATIK.



Окончательного решения о переезде певец не озвучил. По словам Дмитрия, ему сложно представить для своей семьи город лучше, чем Киев. В то же время, когда они с женой обсуждают, оставаться ли, он думает прежде всего о том, как здесь сейчас детям.

«Мы обожаем Киев. Лучшего города, ну, я не знаю, это наш город, город моей семьи, каждого из нас. Но детям здесь чрезвычайно сложно. Чрезвычайно. Это не для детей на сегодняшний день», — сказал артист.

Об этом певец рассказал в интервью Наталье Тур для проекта «Тур со звездами».

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