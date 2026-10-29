Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил российского посла Глеба Десятникова помощником по вопросам противоминной деятельности и полиции в Департаменте миротворческих операций. Украина выступила против такого решения.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что это назначение подрывает доверие к Организации Объединенных Наций.

По его словам, после более чем десяти лет российской агрессии Украина стала самой заминированной страной мира, при этом представителя России, ведущей полномасштабную войну против Украины, назначили ответственным за направление противоминной деятельности в ООН.

Тихий также подчеркнул, что это решение вновь ставит под сомнение законность пребывания России на постоянном месте СССР в Совете Безопасности ООН.

Источник: Георгий Тихий (социальная сеть X).

Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке 7 октября провел пятый необязательный раунд индикативного голосования в процессе выбора преемника генерального секретаря Антониу Гутерриша.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану рассмотреть возможность баллотироваться на пост генерального секретаря ООН.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал идею выдвижения бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН: «Убежден, что Виктор Орбан на посту генерального секретаря ООН непременно применил бы свои мастерские навыки вето и шантажа, которые годами оттачивал, срывая ключевые решения ЕС», — написал Сибига в соцсети X.

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