Языковой омбудсмен обратилась в СБУ и ГУР в связи с использованием русского языка во время конфликта в Киеве

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская направила запросы в СБУ и ГУР после конфликта со стрельбой в Киеве, в ходе которого их сотрудники, вероятно, использовали русский язык. Омбудсмен попросила спецслужбы объяснить ситуацию и напомнила о требованиях языкового законодательства.

По словам языкового омбудсмена, основанием для обращений стало видео инцидента, которое получило широкую огласку. Она подчеркнула, что сотрудники государственных учреждений должны соблюдать законодательство, а руководство обязано регулярно напоминать коллективам о соответствующих нормах.

«Сотрудники государственных учреждений должны знать и соблюдать требования законодательства, а руководство — регулярно напоминать коллективам о соответствующих нормах», — подчеркнула Ивановская.

Она сообщила, что СБУ и ГУР оперативно ответили на запросы и прокомментировали ситуацию. В настоящее время в спецслужбах проводятся внутренние расследования, а сотрудникам напоминают о требованиях языкового законодательства.

«Они проводят внутреннее расследование, и (мы это предвидели) обнародовать имена, конкретные данные о сотрудниках этих государственных учреждений для широкой общественности — вряд ли можно», — отметила Ивановская.

В то же время омбудсмен не уточнила, завершились ли внутренние расследования и какие решения были приняты по их результатам.

Комментируя использование русского языка в экстремальных ситуациях, Елена Ивановская признала, что сильный стресс может вызывать автоматический переход на язык, на котором человек привык думать и общаться с детства.

«Я не ожидаю, что в разгар боя человек вопреки своим автоматическим реакциям будет говорить на языке делового протокола», — пояснила она.

В то же время Ивановская подчеркнула необходимость проводить разграничение между частным общением и официальной коммуникацией. В служебной деятельности сотрудники государственных учреждений должны соблюдать предусмотренные законом требования относительно использования государственного языка.

Об этом Ивановская рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

Правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему киевлянину, который 19 октября устроил стрельбу в здании Печерского районного ТЦК и СП в Киеве. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В здании Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве 19 октября произошла стрельба. По предварительным данным, огонь открыл мужчина, которого перед этим доставили в учреждение за нарушение законодательства о мобилизации. Злоумышленника задержали на месте происшествия.

Правоохранители установили личность и задержали мужчину, которого подозревают в убийстве военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове.

Во Львове мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК, суд вынес приговор.

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