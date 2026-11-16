Министерство здравоохранения не будет проверять деятельность киевской клиники Tryfonova M.D. (ООО «БИОПЕЛ СИСТЕМ»), которая фигурирует в расследовании по делу о распространении незарегистрированного препарата для похудения Biopatid. Для этого нет оснований, — ответили в Минздраве на запрос журналистов.

В сентябре 2026 года правоохранительные органы, в частности Нацполиция, Офис генпрокурора и СБУ, раскрыли масштабную схему изготовления и сбыта фальсифицированных средств для снижения веса. По данным следствия, под видом инновационных препаратов пациентам реализовывали кустарно изготовленные инъекции с содержанием незарегистрированных веществ, активным продвижением и продажей которых занималась частная клиника и её учредители.

По ходатайству прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры суд избрал подозреваемым организатору схемы незаконного изготовления и сбыта фальсифицированного препарата Анатолию Черкасскому и главной «промоутерше» препарата, владелице клиники Tryfonova MD Clinic Марии Трифоновой — меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога.

Сразу после этого клиника эстетической медицины Tryfonova MD изменила название своей страницы в Instagram на VRODLYVA. На странице изменились аватарка и название аккаунта, однако в старых видео и их подписях сохраняется брендинг Tryfonova MD.

Поэтому редакция UA.NEWS направила официальный журналистский запрос в Министерство здравоохранения Украины с просьбой предоставить информацию о статусе лицензии на медицинскую практику киевской клиники Tryfonova M.D. (ООО «БИОПЕЛ СИСТЕМ»), которая фигурирует в расследовании о распространении незарегистрированного препарата для похудения Biopatid.

О чем запрос

Редакция обратилась в профильное министерство с просьбой прояснить, проводились ли внеплановые проверки соблюдения Лицензионных условий медицинской практики в отношении ООО «БИОПЕЛ СИСТЕМ» и связанных с ним индивидуальных предпринимателей. Журналистов также интересовало, принимал ли регулятор решение о приостановлении действия или полной аннуляции лицензии учреждения в связи с уголовным производством.

Нет оснований для проверки: что ответили в Минздраве

Ведомство не имеет законных оснований назначать внеплановую проверку этих субъектов хозяйствования только по обращению журналиста, — сообщили в министерстве в ответе на запрос UA.News.

В министерстве пояснили, что основания для внеплановых проверок медицинской практики четко определены законодательством. В частности, их регулируют закон о лицензировании видов хозяйственной деятельности, закон о государственном надзоре и постановление Кабинета Министров № 303, принятое после начала полномасштабной войны.

При этом обращение журналиста или проверка, инициированная по его запросу, к предусмотренным законом основаниям не относятся. Поэтому сам факт журналистского обращения не дает Минздраву права начать внеплановую контрольную меру.

Отдельно в ведомстве отметили, что к ним ранее не поступали жалобы на деятельность ООО «Трифонова МД» и индивидуального предпринимателя Марии Трифоновой.

Напомним, дело об изготовлении фальсифицированного препарата для похудения «Biopatid» квалифицировали по части 2 статьи 321-1 Уголовного кодекса. Подозреваемым «светит» до десяти лет тюрьмы с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.

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