МВФ и Всемирный банк призывают усилить защиту клиентов от мошенничества

Международный валютный фонд и Всемирный банк предлагают изменить подход к финансовому мошенничеству, когда люди сами переводят деньги злоумышленникам, поверив их обещаниям или угрозам. По мнению авторов нового документа, сам факт подтверждения платежа не должен автоматически возлагать все убытки на клиента. В то же время это пока что рекомендации для государств, а не новые правила, которые уже обязывают банки возвращать деньги украинцам.

14 октября 2026 года Международный валютный фонд и Всемирный банк обнародовали совместный документ «The Bangkok Blueprint for Fraud-Resilient Financial Services» — рекомендации по защите финансовых услуг от мошенничества. Его подготовили, чтобы помочь государствам, регуляторам и банкам более эффективно противодействовать преступлениям, совершаемым через цифровые платежные системы. Одна из ключевых проблем — переводы, которые люди осуществляют самостоятельно, но под влиянием обмана. Например, мошенник может представиться сотрудником банка, полиции или государственного учреждения, сообщить о якобы угрозе для счета или пообещать выплату. Затем он убеждает человека перевести деньги на другой счет.

Технически клиент сам инициирует и подтверждает такую операцию. Однако на самом деле он может не понимать, кому именно отправляет средства и что происходит с его деньгами. В таких случаях возникает вопрос: справедливо ли возлагать все убытки исключительно на потерпевшего, если банк также мог выявить признаки мошенничества? Авторы документа подчеркивают, что цифровое мошенничество уже нельзя рассматривать лишь как отдельные преступления против конкретных людей. Оно стало более широкой проблемой для финансовой системы, ведь подрывает доверие к банковским услугам и может наносить значительный ущерб семьям и бизнесу.

Кто должен возвращать деньги жертвам мошенничества

МВФ и Всемирный банк предлагают государствам вводить понятные правила, по которым будет определяться ответственность банков, клиентов и других участников платежной системы. Для этого необходимо учитывать обстоятельства каждого конкретного случая, а не только то, кто нажал кнопку подтверждения платежа. В частности, следует оценивать, могло ли финансовое учреждение заметить подозрительную операцию, имело ли возможность её остановить и приняло ли необходимые меры для защиты клиента. Значение также будет иметь то, как быстро банк отреагировал после сообщения о мошенничестве и помог ли отследить средства.

Это не означает, что банк автоматически должен компенсировать каждый перевод, который человек совершил под влиянием обмана. Речь идет о создании правил, которые позволят распределять ответственность в зависимости от обстоятельств и действий каждой стороны. Международные организации также призывают законодательно определить механизмы возмещения убытков, быстрого обмена информацией и блокирования денег, полученных преступным путем. Такие правила должны помочь не только пострадавшим, но и правоохранительным органам и финансовым учреждениям быстрее реагировать на мошеннические схемы.

Как предлагается усилить защиту клиентов

В документе изложены 12 ключевых направлений борьбы с цифровым мошенничеством. Среди них — совершенствование законодательства, выявление подозрительных операций, сотрудничество между финансовыми учреждениями и помощь людям, которые уже потеряли деньги. В частности, МВФ и Всемирный банк рекомендуют:

Лучше проверять подозрительные платежи. Банкам необходимо развивать системы, способные выявлять необычную активность и возможные признаки мошенничества в режиме реального времени.

Предусмотреть дополнительную проверку рискованных переводов. Если операция вызывает подозрение, финансовое учреждение должно иметь возможность принять дополнительные меры, чтобы снизить риск потери денег.

Более оперативно обмениваться информацией. Банки и другие участники платежной системы должны оперативно уведомлять друг друга об известных мошеннических схемах и счетах, которые используют преступники.

Блокировать и возвращать похищенные средства. Необходимы механизмы, которые позволят быстро останавливать движение денег и, где это возможно, возвращать их пострадавшим.

Выявлять счета-посредники. Злоумышленники нередко используют счета других людей для получения и последующего перевода похищенных денег. Такие счета часто называют «дропами».

Усилить международное сотрудничество. Мошеннические группы могут действовать сразу в нескольких странах, поэтому финансовым учреждениям и правоохранительным органам важно координировать действия через границы.

Авторы документа также обращают внимание на роль социальных сетей, онлайн-платформ и телекоммуникационных компаний. Именно там мошенники часто находят будущих жертв, выдают себя за других людей или распространяют фальшивые предложения. Поэтому одних только банковских проверок недостаточно — нужна совместная работа различных учреждений и компаний.

Обяжут ли украинские банки возвращать деньги

На данный момент документ МВФ и Всемирного банка содержит рекомендации для государств, а не устанавливает обязательные правила для всех банков мира. Он не означает, что отныне каждый клиент, перечисливший деньги мошенникам, гарантированно получит компенсацию. Чтобы такие подходы заработали в конкретной стране, необходимо закрепить их в законодательстве и правилах работы финансовой системы. Важно также установить, при каких обстоятельствах банк должен возмещать убытки, как будут рассматриваться жалобы и какие меры будут приниматься для возврата денег, которые уже были переведены дальше.

Для украинцев этот вопрос особенно актуален из-за распространенных схем с фальшивыми выплатами, звонками якобы от банковских сотрудников и сообщениями об угрозе счета. Однако сам документ не изменяет автоматически действующие правила в Украине. Он предлагает общий подход, который государства могут использовать для совершенствования собственных механизмов защиты клиентов.

Как мошенники выманивают деньги под видом компенсаций

В Украине правоохранители регулярно сообщают о схемах, в которых злоумышленники обещают людям деньги, а взамен заставляют их самостоятельно переводить средства. Один из таких случаев описан в материале «Главкома» о разоблачении группы, которая выманивала деньги под предлогом получения государственных компенсаций. Согласно этому сообщению, мошенники звонили гражданам и представлялись сотрудниками государственных учреждений. Они убеждали людей, что те якобы имеют право на возмещение за покупку некачественных лекарств.

Но для получения обещанных выплат потерпевших заставляли сначала уплатить судебный сбор, а затем — налог или страховой взнос. В результате люди теряли свои деньги, ожидая компенсации, которой на самом деле не существовало. По сообщению издания, правоохранители установили десятки пострадавших, а четырем участникам группы объявили подозрение.

Такие случаи показывают, почему важно не только предупреждать людей о рисках, но и иметь механизмы быстрого реагирования, если мошенничество уже произошло. Именно на сочетании профилактики, выявления подозрительных операций, сотрудничества учреждений и возврата средств сосредоточены рекомендации МВФ и Всемирного банка. Главное: международные финансовые учреждения предлагают отказаться от подхода, при котором подтверждение платежа само по себе решает вопрос ответственности. Вместо этого государствам рекомендуют оценивать все обстоятельства мошенничества и определять, какую роль в предотвращении убытков могли сыграть банки и другие участники платежной системы. Об этом говорится в совместном документе финансовых учреждений.

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