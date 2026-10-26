МИД Украины отреагировал на новый доклад ООН в преддверии новой зимы

Министерство иностранных дел Украины приветствовало представление доклада Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине. Документ был представлен в Третьем комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В МИД подчеркнули, что выводы доклада имеют особое значение в преддверии новой зимы.

«Украина высоко ценит независимую и беспристрастную работу Комиссии, которая последовательно документирует нарушения международного гуманитарного права и международного права в области прав человека. Комиссия устанавливает обстоятельства международных преступлений и собирает доказательства для привлечения виновных к ответственности», — говорится в комментарии МИД.

В ведомстве отметили, что особое значение имеют выводы Комиссии относительно российских атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. Комиссия признала такие целенаправленные атаки военными преступлениями, а масштабные и систематические удары, нанесшие тяжелые страдания гражданским лицам, – преступлением против человечности.

Так, Комиссия установила, что на протяжении более четырех лет российские удары по энергетической инфраструктуре лишали миллионы украинцев электроэнергии, тепла и воды.

«Принципиально важным является вывод Комиссии о том, что эти атаки были умышленными и соответствовали государственной политике Российской Федерации. Цель этой политики — лишить гражданское население жизненно необходимого энергоснабжения и причинить им страдания. Россия сознательно превратила холод и темноту в оружие против мирных жителей Украины.

Накануне новой зимы эти выводы особенно важны. Они напоминают международному сообществу, что Россия продолжает целенаправленно разрушать украинскую энергетическую инфраструктуру. Нельзя допустить, чтобы жизнь миллионов людей вновь оказалась под угрозой из-за холода и темноты», – подчеркнули в МИД.

В комментарии отмечается, что максимально жесткой международной реакции заслуживают выводы Комиссии о том, как Российская Федерация обманом и принуждением вербует в свои вооруженные силы граждан других государств. Комиссия обнаружила доказательства таких практик в отношении граждан 29 государств и квалифицировала действия российских властей как торговлю людьми. Людей заманивали в Россию ложными обещаниями работы и отправляли на войну против Украины. Многие из них погибли, получили ранения или пропали без вести.

«Призываем государства, чьи граждане пострадали от этих преступных практик, усилить сотрудничество, чтобы остановить сети вербовки и привлечь виновных к ответственности. Считаем, что выводы Комиссии следует использовать для того, чтобы ответственность за международные преступления, совершенные в ходе российской агрессии против Украины, стала неотвратимой», — говорится в комментарии.

Также МИД призвал международное сообщество усилить поддержку Украины, в частности в преддверии зимы, и содействовать эффективному расследованию преступлений и привлечению виновных к ответственности.

«За каждым задокументированным преступлением стоят человеческие жизни и судьбы. Эти преступления не могут остаться безнаказанными. Справедливость и ответственность – необходимые условия справедливого и прочного мира», – резюмировали в ведомстве.

Ранее Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Украине в своём новом докладе Генеральной Ассамблее ООН заявила, что российские власти совершили военные преступления, умышленно нанося удары по гражданским объектам, а также преступления против человечности в виде других бесчеловечных деяний, осуществляя непрерывные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Комиссия также пришла к выводу, что российские власти вербовали в свои вооруженные силы мужчин, ставших жертвами торговли людьми в разных странах, что является нарушением международного права в области прав человека.

Комиссия расследовала влияние широкомасштабных атак российских вооруженных сил на энергетическую инфраструктуру Украины на гражданское население, в частности, в течение сложного зимнего периода 2025–2026 годов, а также совокупные последствия этих атак, начиная с осени 2022 года.



Об этом сообщает МИД Украины.

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