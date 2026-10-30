В возрасте 41 года скончался учёный и борец с российской пропагандой Максим Андрущенко

В четверг, 29 октября, на 41-м году жизни скончался кандидат политических наук и советник министра молодежи и спорта Максим Андрущенко. Он занимался противодействием распространению российской пропаганды в мировом спорте.

Андрущенко совмещал научную деятельность с политической аналитикой, преподаванием и написанием книг.

Максим Андрущенко родился 22 января 1986 года. Был кандидатом политических наук, выпускником аспирантуры кафедры политологии философского факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Максим совмещал научную работу с политической аналитикой, преподаванием и написанием книг. Среди его профессиональных интересов особое место занимало исследование взаимосвязи спорта и политики. Он стал соавтором книг «Спорт вне политики» и «Мягкая сила спорта», посвященных, в частности, роли спорта в международных отношениях и публичной дипломатии.

Также Максим Андрущенко был советником министра молодежи и спорта Матвея Бедного и членом Межведомственной рабочей группы при Министерстве молодежи и спорта, которая занимается вопросами участия украинских спортсменов в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из стран-агрессоров. В частности, он активно боролся с распространением российской пропаганды в мировом спорте.

5 октября Федерация бокса Украины, в которой Максим Андрущенко был политическим консультантом, сообщила, что он перенес тяжелый инсульт и проходил лечение и реабилитацию за рубежом.

Об этом сообщается со ссылкой на Философский факультет КНУ имени Тараса Шевченко.

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