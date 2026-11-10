На 58-м году жизни скончался дизайнер и соучредитель Ukrainian Fashion Week

10 ноября скончался украинский дизайнер Сергей Бызов, один из основателей Ukrainian Fashion Week. Ему было 57 лет.

«Буду помнить ту ночь, в прокуренной кухне у нас с Володей Нечипоруком на Десятинной, когда, собственно, и родилась Украинская неделя моды — ее концепция, правила и формат. Буду помнить показы коллекций Сергея, уровень которых впечатляет и по сей день. Буду помнить нашу работу в L'Officiel. Спасибо тебе, Сергей, за «планку», которую ты всегда держал», — написала соучредительница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

Сергей Бызов родился 19 ноября в Кривом Роге. Окончил Криворожский горнорудный институт. Работал в Криворожском доме моделей.

В 1992 году он открыл в Кривом Роге первое частное ателье, затем открыл ателье в Москве, где демонстрировал свои первые коллекции. Жил и работал в Киеве. Он стал одним из авторов идеи проведения в Украине «Сезонов моды». Основал ателье «Сергей Бызов».

«Когда я думаю о Сергее, я слышу Бьорк. Киев, девяностые, залы Национального музея. Сергей первым устроил там показ. Сегодня трудно представить, какой смелости это требовало тогда. А он уже слышал, как в этих залах будет звучать Бьорк», — написала дизайнер Лилия Пустовит.

Она добавила, что Сергей «был необыкновенно талантливым и энергичным. В нем сочетались дизайнер, стилист, архитектор пространства и дизайнер интерьеров, у него был абсолютный слух и чувство музыки. Он задумывал каждое пространство целиком, от архитектуры и интерьера до выбора брендов и первого показа. Он изменил Sanahunt. Открыл там крутой ресторан, в 2000-х привёз новейшие бренды. Он придумал Spazio, на открытии которого устроил показ, где парни вышли в юбках Comme des Garçons. Затем был создан The Icon».

Об этом сообщили на странице Ukrainian Fashion Week.

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