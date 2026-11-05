На Байковом кладбище установили памятник погибшему актёру и военному Максиму Нелипе

На Байковом кладбище в Киеве установили памятник украинскому актёру, телеведущему и военнослужащему Максиму Нелипе, погибшему на фронте. Мемориал изготовлен из чёрного и серого гранита. На нём разместили портрет Нелипы в военной форме на фоне украинского флага. Рядом с могилой развевается сине-жёлтое знамя, а на надгробной плите изображён герб Украины. Также предусмотрено отдельное место для лампадки.

Как выглядит памятник, показал ведущий Слава Дёмин на своём YouTube-канале.

Максим Нелипа присоединился к защите Украины после начала полномасштабного вторжения России. Он служил в 14-м отдельном полку беспилотных авиационных комплексов, имел звание старшего лейтенанта и командовал ротой.

Военный погиб 12 мая 2025 года во время выполнения боевого задания в Днепропетровской области. Ему было 48 лет.

На могиле Максима Нелипы сейчас установлен памятник. Он состоит из двух частей, одна из которых выполнена из тёмного гранита с фотографией актера в военной форме на фоне украинского флага. На другой части памятника высечены строки с текстом и изображена эмблема ВСУ.

На могиле Максима Нелипы также можно увидеть флаг Украины и его бригады. На самом памятнике возложены свежие цветы, а позади — сине-желтые венки. Актер похоронен на Байковом кладбище.

Актёр «Дизель-шоу» Максим Нелипа встал на защиту страны с первых дней полномасштабного вторжения. Сначала он присоединился к Силам обороны Украины, служил в ТрО, затем в 14-м отдельном полку беспилотных авиационных комплексов, в звании старшего лейтенанта командовал ротой

Об этом сообщил интервьюер Слава Дёмин на своем YouTube-канале.

Напомним, что на фронте погиб телеведущий и известный актёр Максим Нелипа.

Бывшая жена Максима Нелипы тронула воспоминаниями о нём.

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