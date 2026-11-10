На Буковине мужчина убил знакомую из-за долга, сжег её тело и сбросил останки в Прут

В Черновицкой области мужчина убил 36-летнюю знакомую, которой был должен деньги. Чтобы скрыть преступление, он вывез тело к реке Прут, сжег его на берегу, а останки сбросил в воду.

Преступление произошло в марте 2023 года. Женщина приехала в Черновцы, чтобы купить автомобиль, и планировала забрать 4600 долларов, которые одолжила супружеской паре, а также ещё 3000 долларов, переданных ей сыном. Однако мужчина потратил эти средства на собственные нужды и отказался возвращать долг.

Когда женщина заявила, что обратится в полицию, он убил её. После этого злоумышленник воспользовался телефоном погибшей и похитил с её банковского счёта ещё 12 тысяч гривен. Также он приобрел от ее имени билет на поезд во Львов, пытаясь создать впечатление, что женщина покинула город.

Правоохранители установили обстоятельства преступления с помощью записей камер видеонаблюдения, телефонных разговоров, маршрутов передвижения и банковских операций.

Апелляционный суд отклонил жалобы защиты и оставил без изменений приговор — 15 лет лишения свободы. Мужчину признали виновным в умышленном убийстве, краже, легализации преступных доходов, надругательстве над телом умершей и несанкционированном вмешательстве в компьютерные системы.

Источник: Черновицкая областная прокуратура.

Во Львовской области 68-летний мужчина убил свою жену, после чего покончил с собой.

Полиция установила личность мужчины, который 7 июля бросил гранату на проезжую часть на улице Ковельской в Луцке. Он находится под стражей.

В Луцке городской районный суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, бросившего гранату в людей на улице.

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