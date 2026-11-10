На Буковине мужчина погиб от удара током во время монтажа солнечных панелей

В городе Заставная Черновицкой области 61-летний мужчина погиб от поражения электрическим током во время установки солнечных панелей на крыше собственного дома. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.

Погибший был владельцем дома, на котором проводились монтажные работы.

Несчастный случай произошел в понедельник, 9 ноября. Местные жители вызвали на место происшествия спасателей ГСЧС.

Сотрудники службы помогли медикам снять тело мужчины с крыши дома. Врачи констатировали его смерть на месте.

По факту гибели мужчины полиция возбудила уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

В настоящее время ведётся следствие, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Черновицкой области Мирослава Иванчук.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 8 ноября, около 09:20 в селе Чупира Белоцерковского района. К спасателям поступило сообщение об отравлении угарным газом.

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