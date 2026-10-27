На Буковине энергетики до поздней ночи работали над ликвидацией последствий вечерней атаки российских войск. Из-за повреждения энергетического объекта часть потребителей осталась без электроэнергии.

По состоянию на 02:15 электроснабжение восстановили всем абонентам, которые были обесточены в результате удара. Кроме того, ночью украинские защитники сбили еще один беспилотник.

«Кроме того, по уточненной информации, пострадали двое гражданских охранников. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась», — добавил глава ОГА.

Россия вновь атаковала область ночью

Около трех часов ночи российские войска вновь пытались атаковать Черновицкую область ударным беспилотником. Силы противовоздушной обороны уничтожили его на открытой местности в пределах Днестровского района.

«Благодарю бойцов сил ПВО за защиту, энергетиков — за оперативное восстановление электроснабжения, спасателей, правоохранителей и медиков — за слаженную работу», — добавил Осипенко.

Об этом сообщил начальник ОГА Руслан Осипенко.



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