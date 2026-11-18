На Буковине полиция прекратила деятельность реабилитационного центра, в котором людей с зависимостью заставляли работать, ограничивали их общение и передвижение, а за нарушение правил подвергали физическому насилию.

В ходе спецоперации правоохранители провели около 20 обысков и освободили 29 человек. Один из них находился в центре еще с 2018 года.

За пребывание в центре родственники платили от 30 до 60 тысяч гривен в месяц, а также дополнительные средства якобы на лекарства. Подопечных кормили просроченными продуктами и убеждали родных продолжать так называемое лечение.

Пятерых фигурантов задержали и сообщили им о подозрении в торговле людьми. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Национальная полиция Украины

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