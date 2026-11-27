На Буковине раскрыли схему незаконного присвоения инвалидности с участием должностных лиц двух медицинских учреждений. Под процессуальным руководством Черновицкой окружной прокуратуры о подозрении сообщили заместителю главного врача и заместителю медицинского директора.

По данным следствия, за неправомерную выгоду они организовывали внеочередную экспертизу пациентов и добивались принятия необоснованных решений об установлении инвалидности. Один из фигурантов направлял пациентов в медицинское учреждение, где его сообщник, ответственный за работу экспертных комиссий, обеспечивал принятие нужных решений.

В сентябре 2026 года за 2 тыс. долларов США должностные лица организовали безосновательное установление III группы инвалидности родственнику одного из них — менее чем через час после передачи средств.

В октябре зафиксированы еще два эпизода получения неправомерной выгоды за содействие в установлении инвалидности трем лицам.

В ходе 14 обысков правоохранители изъяли почти 85 тыс. долларов США, более 29 тыс. евро и документацию.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 368, ч. 1 и ч. 2 ст. 369 УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемых статей, составляет до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Устанавливаются другие участники схемы и проверяются возможные эпизоды незаконного присвоения инвалидности. undefined Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура. Видео: В Киеве раскрыли схему фиктивной инвалидности за 20 тысяч долларов. По всей Украине раскрывают схемы уклонения от мобилизации. В Черниговской области задержанный дезертир пытался дать взятку в размере 40 тысяч гривен.

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