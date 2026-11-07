В Черкасской области мобилизованный пропал после ВЛК, а через два месяца его нашли мертвым

Житель Золотоноши Сергей пропал в августе после пребывания в Звенигородском ТЦК и СП, а впоследствии его нашли мертвым. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об этом случае как об очередном вероятном нарушении прав человека во время мобилизационных мероприятий; накануне мужчину похоронили.

По словам омбудсмена, сотрудники ТЦК доставили Сергея в Звенигородку — примерно в 140 километрах от его дома. Свидетели утверждают, что там у него случился эпилептический приступ. Несмотря на это, мужчина прошел военно-медицинскую комиссию (ВМК), которая признала его годным к службе, и был направлен в штурмовую бригаду. Однако подразделение отказалось его принимать.

В ТЦК утверждают, что после отказа военной части мужчину отпустили и «высадили». С тех пор связь с ним прервалась.

«Почти два месяца семья искала Сергея. В конце концов его нашли мертвым – в 120 километрах от дома. И самое страшное – даже после этого семья до сих пор не знает, что случилось с ее близким человеком», – подчеркнул Дмитрий Лубинец.

По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). В то же время проведенная судебно-медицинская экспертиза пока не смогла установить точную причину смерти мужчины.

Уполномоченный по правам человека задал ряд принципиальных вопросов компетентным органам, в частности: почему мужчину с приступами эпилепсии признали годным к военной службе?; почему после отказа штурмовой бригады он оказался ночью вдали от дома без телефона и денег?; что именно стало причиной его смерти и проведено ли служебное расследование в отношении действий должностных лиц?

Офис омбудсмена уже взял дело под контроль. Представительница Уполномоченного в Черкасской области Марьяна Нищенко поддерживает связь с семьей погибшего. Направлены официальные запросы в Генеральный штаб ВСУ, Офис Генерального прокурора, Военную службу правопорядка, а также в областной ТЦК и полицию Черкасской области.

«Требую всестороннего, объективного и беспристрастного расследования. Необходимо установить полный маршрут Сергея, проверить действия всех причастных должностных лиц… То, что Сергея уже похоронили, не означает, что это дело можно закрыть без ответов», — подчеркнул Лубинец, добавив, что нарушение прав во время мобилизации также является ответственностью Главнокомандующего ВСУ.

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