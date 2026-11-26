В Черниговской области суд вынес приговор ранее судимому жителю Нежинского района, который незаконно приобретал, хранил и сбывал огнестрельное оружие. Мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

По публичному обвинению прокуроров Черниговской областной прокуратуры его признали виновным по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. В суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Как доказали прокуроры, мужчина без предусмотренного законом разрешения приобрел боевой автомат. Чтобы скрыть преступление, он оставил оружие в заброшенном хозяйственном помещении на территории одного из населенных пунктов области.

В августе 2026 года, находясь в Черниговском следственном изоляторе за совершение другого аналогичного правонарушения, мужчина сбыл автомат другому лицу. Он по телефону передал покупателю географические координаты и описание места, где заранее спрятал оружие вместе с гранатами Ф-1.

Досудебное расследование проводили следователи Черниговского районного управления полиции ГУНП в Черниговской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Черниговской области.

Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

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