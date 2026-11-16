В Днепропетровской области вырубили более 700 деревьев возле фортификационных сооружений: дело передано в суд

В Днепропетровской области предстанут перед судом восемь участников организованной группы, которых обвиняют в незаконной вырубке защитных лесополос, в частности вблизи оборонительных позиций и фортификационных сооружений. Среди фигурантов дела — военнослужащий Национальной гвардии Украины.

По данным ГБР, участники группы незаконно срубили 738 деревьев. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в более чем 10,2 млн гривен.

По данным следствия, незаконный бизнес организовал местный житель, который привлек к нему еще семерых мужчин. Среди участников группы был его брат — военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Организатор определял места вырубки деревьев, обеспечивал сообщников бензопилами, транспортом и топливом, а также координировал их действия.



Как установили следователи, участники группы без соответствующих разрешений вырубали ясени, дубы и акации в защитных лесополосах Павлоградского района.

Срубленную древесину загружали в грузовики, вывозили и продавали.

Часть деревьев была уничтожена вблизи оборонительных сооружений, где лесополосы выполняют важную защитную функцию.

По данным ГБР, незаконная вырубка нанесла ущерб окружающей среде и местной общине на сумму более 10,2 млн грн.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт в отношении восьми участников организованной группы направлен в суд.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.



В Карпатах вырубили тысячи деревьев, и дело дошло до суда .



Напомним, что в Киевской области прокуратура через суд защитила 5,8 га соснового леса от застройки.





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