Прокуроры по делам несовершеннолетних направили в суд обвинительное заключение в отношении фигуранта. Ему инкриминируются изнасилование и умышленное убийство малолетнего ребенка.

По данным следствия, поздно вечером 26 мая 2026 года мужчина заманил 11-летнего мальчика в заброшенное здание, где ударил его, связал руки и изнасиловал.

Когда ребенок заявил, что расскажет о содеянном, мужчина, пытаясь скрыть преступление, задушил его полиэтиленовым пакетом.

На следующий день тело мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили правоохранители. До этого ребенка разыскивали как без вести пропавшего.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемого. В его мобильном телефоне также обнаружили файлы с материалами сексуального насилия над детьми.

Выяснилось, что мужчина ранее уже был осужден за особо тяжкие преступления против ребенка. В 2010 году его признали виновным в покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

С 29 мая 2026 года обвиняемый находится под стражей без права освобождения под залог.

Его действия квалифицированы по пп. 2, 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 6 ст. 152 и ч. 1 ст. 301-1 УК Украины. За инкриминируемые преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет группа прокуроров во главе с руководителем Днепропетровской областной прокуратуры.

Источник: Офис Генерального прокурора

В Житомирской области мужчина забил до смерти 39-летнюю знакомую во время застолья.

На Буковине мужчина убил знакомую из-за долга, сжег ее тело и сбросил останки в Прут.

Полиция установила личность мужчины, который 7 июля бросил гранату на проезжую часть на улице Ковельской в Луцке. Он находится под стражей.

Читай нас в