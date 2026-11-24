В Днепропетровской области предстанет перед судом 40-летний мужчина по обвинению в изнасиловании и убийстве 11-летнего мальчика
Прокуроры по делам несовершеннолетних направили в суд обвинительное заключение в отношении фигуранта. Ему инкриминируются изнасилование и умышленное убийство малолетнего ребенка.
По данным следствия, поздно вечером 26 мая 2026 года мужчина заманил 11-летнего мальчика в заброшенное здание, где ударил его, связал руки и изнасиловал.
Когда ребенок заявил, что расскажет о содеянном, мужчина, пытаясь скрыть преступление, задушил его полиэтиленовым пакетом.
На следующий день тело мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили правоохранители. До этого ребенка разыскивали как без вести пропавшего.
В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемого. В его мобильном телефоне также обнаружили файлы с материалами сексуального насилия над детьми.
Выяснилось, что мужчина ранее уже был осужден за особо тяжкие преступления против ребенка. В 2010 году его признали виновным в покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
С 29 мая 2026 года обвиняемый находится под стражей без права освобождения под залог.
Его действия квалифицированы по пп. 2, 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 6 ст. 152 и ч. 1 ст. 301-1 УК Украины. За инкриминируемые преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет группа прокуроров во главе с руководителем Днепропетровской областной прокуратуры.
Источник: Офис Генерального прокурора
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