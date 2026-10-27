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Новости Украина

В Днепропетровской области предстанут перед судом мошенники, которые выманили почти миллион гривен с помощью поддельного приложения «Е-Помощь»

UA NEWS 27 Октября 2026 12:25
В Днепропетровской области предстанут перед судом мошенники, которые выманили почти миллион гривен с помощью поддельного приложения «Е-Помощь»

В Днепропетровской области в суд был направлен обвинительный акт в отношении организованной группы, которая похищала деньги граждан через фишинговые сайты под видом государственной платформы «еДопомога». По данным прокуратуры, злоумышленники выманивали банковские данные и завладели средствами на сумму почти 1 млн грн.

 

По данным следствия, злоумышленники на сайтах, в соцсетях и мессенджерах размещали объявления о якобы возможности получить финансовую помощь от государства. Граждане переходили по ссылкам и попадали на поддельные сайты.

На фишинговых платформах пользователи вводили реквизиты своих банковских карт, которые через специально созданный Telegram-бот автоматически попадали в руки злоумышленников. Доступ к конфиденциальной информации позволял мошенникам входить в онлайн-банкинг потерпевших и переводить их деньги на подконтрольные счета. В дальнейшем средства выводились через криптокошельки.

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Таким образом обвиняемые обманули 39 граждан, большинство из которых являются внутренне перемещенными лицами. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 1 млн грн. 

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Действия двух участников группы квалифицированы по ч.ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины — мошенничество. 

Источник: Днепропетровская областная прокуратура

Напомним, в Киеве мошенники выманивали деньги за аренду несуществующих квартир.

Злоумышленники отправляют SMS, выдавая себя за представителей «Укрпочты», и просят оплатить 30 грн таможенного сбора за посылку. Переход по указанной в сообщении ссылке грозит кражей личной информации и данных банковских карт.

Во Львовской области правоохранители разоблачили мошеннический колл-центр, сотрудники которого, по версии следствия, обманывали граждан Украины и других стран через платформы для знакомств и мессенджеры.

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