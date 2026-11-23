В понедельник, 23 ноября, в Украине нарушен график движения ряда пригородных поездов. Наибольшие задержки зафиксированы в Харьковской области — отдельные рейсы отстают от расписания более чем на три часа.

Об этом сообщила «Укрзализныця». По данным перевозчика, по состоянию на 10:10 поезд №6508 Беляевка — Харьков-Пассажирский задерживался на 3 часа 18 минут от станции Безпаловка. Еще один рейс в Харьков, №6512 Герсевановский — Харьков-Пассажирский, опаздывал на 2 часа 46 минут от станции Краснопавловка.

Среди других поездов с длительными задержками:

№6012 Фастов-1 — Киев-Пассажирский — 1 час 34 минуты;

№6332 Колосовка — Знаменка-Пассажирская — 1 час 30 минут;

№6207 Раздельная-1 — Одесса-Главная — 1 час 23 минуты;

№6002 Виры — Люботин — 1 час 21 минута.

В каких областях задерживаются пригородные поезда

По информации «Укрзализныци», отклонения от графика также зафиксированы в Одесской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Полтавской областях.

В частности, в Одесской области поезд №6252 Одесса-Главная — Вапнярка опаздывал на 59 минут, а №6272 Подольск — Помичная — на 22 минуты.

В Днепропетровской области задержки составляли от 39 до 53 минут. В Киевской области отдельные рейсы отставали от расписания на 16–46 минут.

Поезд №6283 Шепетовка — Ровно на маршруте через Ровенскую и Хмельницкую области задерживался на 48 минут. В Полтавской области опоздания отдельных электричек составляли от 9 до 21 минуты.

Кроме того, поезд №6663 Кременчуг-Пассажирский — Знаменка-Пассажирская задерживался на 15 минут, а №6344 Гречаны — Жмеринка-Пассажирская — на 14 минут.

В «Укрзализныце» напомнили, что из-за повышенной опасности движение поездов могут временно приостанавливать. Во время воздушной тревоги пассажирам рекомендуется не оставаться на платформах, а пройти в укрытие или отойти от железнодорожной инфраструктуры на расстояние более 200 метров.

Напомним, Укрзализныця пересмотрит протоколы безопасности после удара по вокзалу в Днепре.

Напомним, 29 октября оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре. В результате атаки погибли 14 мирных жителей, еще более 10 получили ранения, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Укрзализныця уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры. По данным компании, на вокзале заранее объявили воздушную тревогу, а после обнаружения повышенной опасности пассажиров электропоезда, который должен был следовать в Запорожье, начали эвакуировать. До момента удара оставалось более 10 минут.

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