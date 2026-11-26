Фельдшер Александр из Мукачево вместе с водителем преодолел около 20 километров зимней дороги, чтобы доставить раненого лейтенанта в стабилизационный пункт. По пути им пришлось пересечь поврежденный мост, при этом существовал риск падения автомобиля в реку.

39-летний Александр имеет медицинское образование: окончил Береговское медицинское училище, работал в амбулатории и фармацевтом. В 2017 году он присоединился к Мукачевскому пограничному отряду, где служил фельдшером.

В 2023 году военный отправился в Харьковскую область в составе 15-го мобильного пограничного отряда. Там ему неоднократно приходилось оказывать помощь под обстрелами. По словам Александра, передвижение в ясную погоду было особенно опасным, тогда как дождь, туман и снег затрудняли работу, но позволяли оставаться менее заметными.

Один из самых опасных выездов произошел зимней ночью во время сильного снегопада. Пограничники получили сообщение о лейтенанте с огнестрельным ранением на позициях. Александр с водителем отправились на помощь и на месте оказали военному необходимую медицинскую помощь.

Сначала раненого должна была забрать другая эвакуационная группа, однако из-за проблем со связью согласовать передачу не удалось. Тогда фельдшер решил самостоятельно доставить офицера в стабилизационный пункт. Впереди было около 20 километров.

Во время движения водитель сообщил о серьёзном препятствии — повреждённом мосту. Переправу пришлось преодолевать очень медленно: под колёсами был обрыв, и малейшая ошибка могла привести к падению автомобиля в реку. Несмотря на опасность, пограничники смогли проехать по мосту и доставить раненого к медикам.

Александр отмечает, что во время таких выездов многое зависит от взаимного доверия и поддержки сослуживцев.

Военный воспитывает троих детей вместе с женой, которая также работает в медицине. Перед одной из командировок на фронт младшая дочь подарила отцу маленького белого мишку, попросив взять игрушку с собой.

«Эта игрушка согревала мне сердце, это были тёплые воспоминания о моей семье и доме. О тех, кто меня любит и ждёт», — рассказал пограничник.

Сейчас Александр продолжает службу в Мукачевском пограничном отряде. После окончания полномасштабной войны он мечтает открыть собственное дело и больше времени проводить с семьёй. Самое большое желание военного — чтобы его дети росли счастливыми и в безопасности в свободной Украине.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница

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