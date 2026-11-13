В Хмельницкой области женщину приговорили к 3,5 годам лишения свободы за незаконную продажу земли пенсионера

В Летичеве суд признал женщину виновной в том, что она без ведома владельца продала его земельный участок, а полученные деньги присвоила. Потерпевшему пенсионеру она долгое время помогала из-за проблем со здоровьем.

Как установили правоохранители, 54-летняя местная жительница без ведома 65-летнего потерпевшего завладела его паспортом, правоустанавливающими документами на земельный участок и банковской картой. Впоследствии она изменила ПИН-код карты, привязала к счету свой номер телефона и фактически получила полный контроль над деньгами пенсионера.

Женщина незаконно вошла в систему «Приват24», а позже — и в электронный кабинет пенсионера в приложении «Дия», где получила доступ к его личным документам, что позволило ей осуществлять финансовые операции и юридически значимые действия от его имени.

Так, злоумышленница без ведома родственника, воспользовавшись его доверием и ограниченной способностью самостоятельно решать финансовые и правовые вопросы, продала его земельный участок площадью более 2 гектаров, а вырученные деньги потратила на собственные нужды. Также нарушительница присвоила средства, которые поступали пенсионеру в качестве арендной платы за другой земельный участок.

Недавно суд завершил рассмотрение материалов уголовного производства и признал женщину виновной по нескольким статьям: ч. 3 ст. 190 (Мошенничество, причинившее потерпевшему значительный ущерб), чч. 1, 3 ст. 357 (хищение, присвоение официальных документов или завладение ими путем мошенничества) и ч.ч. 1, 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных систем) Уголовного кодекса Украины. Её приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Источник: Полиция Хмельницкой области

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