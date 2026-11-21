В Устиновском дошкольном учебном заведении Кировоградской области обнаружили колодезную воду с критически высоким содержанием нитратов — в 5,7 раза превышающим допустимую норму. Несмотря на результаты лабораторного исследования, этой водой продолжали поить детей и готовить еду. По факту нарушения полиция возбудила уголовное дело.

«Наша мониторинговая группа в Кировоградской области посетила Устиновское дошкольное учебное заведение. На момент проверки в нем воспитывались 76 детей. Результат мониторингового визита шокировал: выяснилось, что в детском саду используют воду с критически высоким содержанием нитратов – в 5,7 раза выше нормы! Об этом свидетельствует протокол ранее проведенного анализа колодезной воды в учреждении», — написал Лубинец в субботу.

По словам омбудсмена, даже после получения результатов исследования опасную воду продолжали использовать для питья и приготовления пищи. Это создавало прямую угрозу жизни и здоровью воспитанников детского сада и его работников.

Лубинец подчеркнул, что употребление воды с чрезмерным содержанием нитратов может вызвать тяжелые отравления и массовые неинфекционные заболевания.

Он также напомнил, что в Кировоградской области уже фиксировались случаи смерти младенцев в результате отравления нитратами из-за загрязненной колодезной воды.

Как сообщил Дмитрий Лубинец, после оперативного вмешательства представителей Офиса омбудсмена правоохранительные органы отреагировали на выявленное нарушение.

В течение 24 часов полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и возбудила уголовное дело.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Напомним, в Вишневом и Софиевской Борщаговке 20 ноября прекратили централизованное водоснабжение из-за аварийной ситуации на объектах «Киевводоканала».

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