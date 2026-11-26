Депутаты Феодосиевского сельского совета Обуховского района не поддержали создание ботанического заказника местного значения «Рославка» площадью 14,2 га, который должен был защитить лесные насаждения и природную экосистему от вырубки и застройки. Часть депутатов аргументировала свою позицию тем, что реки на этой территории якобы не существует.

Согласно проекту решения, Департамент экологии и природных ресурсов Киевской областной военной администрации обратился к общине с просьбой согласовать создание заказника в селе Рославичи еще 26 июня 2026 года. Проект решения был обнародован 13 ноября, однако во время сессии 25 ноября 13 депутатов отказались его поддержать.

По словам ландшафтного дизайнера Марины Ващенко, над научным обоснованием создания заказника работали специалисты. В то же время во время заседания депутат Вера Чубенко заявила, что в Рославичах нет ни одной реки — ни Петили, ни Рославки, а есть лишь «лесные насаждения и кустарники». Активистов, выступающих за сохранение водоема, она обвинила в том, что те «путают историю села».

В ответ Ващенко отметила, что на официальных картах Бассейнового управления водных ресурсов Среднего Днепра река Рославка чётко обозначена. Активисты опасаются, что отрицание существования водоема и принижение значения грабово-ольховых насаждений до уровня «кустарников» может открыть путь к застройке этой территории.

Конфликт вокруг сохранения экосистемы в Рославичах продолжается как минимум с 2023 года, когда появились планы строительства коттеджного городка на этой территории.

Летом 2026 года местные жители уже сообщали о засыпке реки Петель — притока Рославки — и вырубке ольховой рощи. По словам жителей, в новом детальном плане территории этот приток исчез, а на его месте предусмотрено строительство коттеджей.

Для реализации застройки, как утверждали местные жители, застройщик срезал холмы и осушил болото, в результате чего высохло местное озеро.

Тогда экологическая комиссия Киевского областного совета обратилась к правоохранительным органам с требованием возбудить уголовное дело.

Об этом сообщает сообщество «Обухов — это ты» и ландшафтный дизайнер Марина Ващенко, а также документы сельского совета.

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