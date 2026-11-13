В Киевской области не был достроен ни один из 26 объектов защиты энергетики

В Киевской области не завершено строительство ни одного из 26 объектов защиты энергетической инфраструктуры, хотя в официальной отчетности их средняя степень готовности составляет около 55%. Стоимость работ оценивается примерно в 1,8 млрд грн, а подрядчик уже заявляет о необходимости дополнительных 400 млн грн.

Парламентарии провели заседание, посвященное ситуации с энергетикой в Киевской области.

По словам Алексея Кучеренко, ни один из 26 объектов укрытий для энергетических установок до сих пор не достроен, несмотря на отчетную готовность на уровне примерно 55%.

Народный депутат обратил внимание на то, что методика определения этого показателя неизвестна. Кроме того, заказчик предоставил акты выполненных работ лишь на 15% от общей стоимости проекта.

«Из 26 объектов укрытий для энергоустановок ни один не достроен. В «отчетности» фигурирует средняя готовность около 55 процентов.

Методика оценки «готовности» неизвестна. Предоставлены акты выполненных работ лишь на 15 процентов от их совокупной стоимости. Совокупная стоимость работ составляет около 1,8 млрд грн (стартовая). Авансы — около 0,75 млрд грн.

График работ предусматривал сдачу всех объектов до 1 октября 2026 года. Графики уже трижды менялись, ни один из них не был соблюден. Напомню, ни один из 26 объектов не достроен.

Сейчас подрядчик говорит о дополнительном финансировании в размере 400 млн грн», — рассказал народный депутат.

По информации Кучеренко, в Генеральном штабе также заявляют, что часть проектов не учитывает даже вероятного поражения беспилотниками.

Алексей Кучеренко рассказал, что две компании, связанные с Любомирой Кожушко, были выбраны в качестве генеральных подрядчиков без альтернативы.

По утверждению заказчика — Департамента регионального развития, — соответствующее указание он получил от первого заместителя главы Киевской областной военной администрации Руслана Олийника.

В то же время, по словам народного депутата, ключевую роль в поставках материалов играл Владислав Соколов, хотя формальных договоров с ним не заключалось. Сотрудничество между всеми участниками проекта в основном основывалось на устных договоренностях.

Кучеренко также сообщил, что сроки завершения строительства на данный момент никто не может ни прогнозировать, ни гарантировать.

«Окончание работ никто не может ни предсказать, ни гарантировать. По утверждению нынешнего председателя КОДА Ткаченко, принято политическое решение об изменении заказчика — объект готова взять на себя Агентство восстановления. Но сделать это сейчас невозможно в связи с отсутствием актов и, соответственно, невозможностью передачи объекта.

Понятно, что в такой ситуации никакого дальнейшего финансирования со стороны Департамента КОДА быть не может — никто не рискнет что-либо подписать», — добавил народный депутат.

По итогам заседания ВСК приняла ряд решений относительно ситуации со строительством защитных сооружений на энергетических объектах Киевской области.

В частности, комиссия постановила:

Немедленно обратиться в СБУ, ГБР и Национальную полицию с сообщениями о признаках преступления — в каждый орган в пределах его компетенции. Обратиться в Государственную аудиторскую службу Украины (ГАСУ) с просьбой провести хозяйственно-финансовую ревизию Департамента Киевской областной государственной администрации. Обратиться в Кабинет Министров с предложением приложить все усилия для завершения проекта. Предложить правительству безотлагательно разработать законопроекты о «планах устойчивости» и финансовой дисциплине государственного и местных бюджетов во время военного положения.

Таким образом, ситуация со строительством 26 объектов защиты энергетической инфраструктуры Киевской области остается неопределенной: все сооружения до сих пор не завершены, сроки сдачи неоднократно переносились, а для продолжения работ подрядчик просит дополнительное финансирование.

Об этом сообщил народный депутат от партии «Батькивщина», член Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам планов устойчивости Алексей Кучеренко.

Украина рассчитывает на конкретные результаты в вопросах укрепления противовоздушной обороны и поддержки энергетики в ходе встреч G7, «Рамштайна» и Коалиции желающих. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отметив, что все эти мероприятия должны состояться в течение ноября.

Украина уже разработала план, который должен помочь пережить зиму и справиться с возможными перебоями в электроснабжении. Он предусматривает укрепление энергетической инфраструктуры, защиту мостов через Днепр и поддержку людей, которые могут остаться без света.

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